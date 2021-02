OM : Le Maire de Marseille met Eyraud face à ses responsabilités !

Le Maire de Marseille Benoit Payan a évoqué le conflit qui oppose le président de l’OM et ses groupes de supporters marseillais. Il a ainsi mis le dirigeant du club marseillais face à ses responsabilités.

Interrogé sur la chaine Web de La Provence ce vendredi, Benoit Payan, Maire de Marseille, a clairement demandé au président de l’OM Jacques-Henri Eyraud de retirer sa mise en demeure adressé aux associations de supporters.

Personne ne brisera la manière dont on supporte son équipe à Marseille.

» C’est mon rôle, d’apaiser la situation. J’ai demandé au président de l’OM d’arrêter de mettre de l’huile sur le feu, de mettre tout le monde autour de la table et surtout de retirer ses mises en demeure. Parce qu’une dizaine de fous furieux ont saccagé la Commanderie, on ne peut pas punir des dizaines de milliers de supporters. Ils sont l’âme du club, de la ville. C’est ce 12e homme qui nous a souvent fait gagner des matchs, il fait partie de l’histoire de l’OM. On ne peut pas le balayer d’un trait de plume. (…) Jacques-Henri Eyraud doit comprendre que l’on est à un moment particulier de l’histoire : le club ne va pas bien et le moment est mal choisi, la méthode n’est pas la bonne. Il lui appartient, aujourd’hui, de mettre autour de la table tout le monde en faisant un premier pas. Sans le retrait de la mise en demeure, il ne peut pas y avoir de discussions. Ca ne peut pas se passer comme ça à Marseille. Personne ne brisera la manière dont on supporte son équipe à Marseille. »