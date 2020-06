OM: Le souhait des dirigeants marseillais avant la décision du FPF

L’UEFA a décidé d’assouplir les règles du Fair-Play Financier. Malheureusement, l’OM ne devrait pas être concerné par les assouplissements, néanmoins les dirigeants olympiens espèrent de la clémence de la part de la Chambre de jugement…

Selon RMC, avant la crise du Covid-19 les dirigeants marseillais espéraient vendre pour 60 millions d’euros avant la fin du mois de juin, chose qui semble irréalisable aujourd’hui. Néanmoins, l’OM espère une clémence du FPF en mettant en valeur certains bouleversements. Modification des dates du mercato, l’absence de recettes stade , et la santé financière incertaines des clubs européens seraient des arguments auprès du FPF pour le club marseillais d’après RMC…

« Les mesures d’urgence nouvellement adoptées visent à donner de la flexibilité, remplir leurs obligations en matière de transferts et de salaires dans les délais impartis et offrir plus de temps pour quantifier et expliquer les pertes non anticipées en matière de recettes »

Source : UEFA

