OM : Lirola décrit Sampaoli, ses exigences tactiques mais aussi le joueur avec qui il a une « connexion spéciale »

Pol Lirola aimerait bien rester au delà de son prêt à l’OM. Le latéral espagnol a expliqué sur RMC comme s’articule le jeu de Sampaoli et ce que le coach attend de lui…

Invité sur RMC, Pol Lirola a évoqué son coach Jorge Sampaoli. Le latéral espagnol prêté par la Fiorentina a aussi expliqué les exigences tactiques de son poste et expliqué les affinités développées avec Florian Thauvin.

Sampaoli sait qu’on s’entend bien avec Thauvin — Lirola

« C’est un entraineur qui vit tout avec intensité. Que ce soient les matchs, les entrainements, il est toujours là à crier. S’il doit te crier dessus il le fait, même s’il explique les choses. Quand il est chaud il peut crier très fort, on l’entend à l’autre bout du terrain. Je crois même qu’il aurait parfois envie de rentrer sur la pelouse… Dans le système actuel il y a trois défenseurs, moi je suis piston à droite, mais tout dépend des matchs: parfois il me demande d’être plus bas, parfois plus haut. Contre Reims, je devais rester plutôt bas par exemple, je partais de plus bas sur chaque action mais je pouvais combiner avec Flo Thauvin. Sur d’autres matchs en revanche il me demande de jouer quasiment ailier et d’aller fixer le latéral adverse. Thauvin ? On a une connexion spéciale, on se cherche beaucoup sur le terrain car on se comprend bien, ça s’est amélioré au fil des matchs et j’espère qu’on va le démontrer encore sur les rencontres restantes, dit-il. (…) Le coach sait qu’on s’entend bien, c’est pour cela qu’il nous met proche l’un de l’autre sur le terrain. On arrive à créer des occasions en combinant. » Pol Lirola – source : Top of the Foot sur RMC (29/04/2021)

En conférence de presse ce mercredi pour répondre aux questions des journalistes, le dirigeant espagnol a affirmé qu’il était en contact avec la Fiorentina et le Borussia Dortmund pour trouver une solution afin de conserver les deux défenseurs à Marseille la saison prochaine.

IL FAUT TROUVER UN POINT D’ÉQUILIBRE ENTRE LE CLUB VENDEUR ET LE CLUB ACHETEUR — LONGORIA

« La communication avec les agents de nos joueurs est stable. Dans la situation de Leonardo Balerdi et Pol Lirola, nous avons une communication ouverte avec les agents. Nous sommes dans une période où nous avons des conversations pratiquement tous les jours pour chercher à faire ces dossiers. Lever une option d’achat , aucun club en Europe ne va avoir une négociation facile. Il faut trouver un point d’équilibre entre le club vendeur, le club acheteur. Nous sommes très contents de Leonardo Balerdi et Pol Lirola. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (28/04/21)