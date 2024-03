OM : Longoria remercie la LFP !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le calendrier de l’OM pour le mois d’Avril s’annonce chargé, encore plus avec la double confrontation face à Benfica en quart de finale de Ligue Europa. Pablo Longoria s’est félicité du report organisé de la LFP du match face à Nice.

En effet, OM – Nice ne se jouera pas entre les deux confrontations face au Benfica, mais le 24 avril prochain. Un geste apprécié par l’OM et son président Pablo Longoria. Un communiqué a été publié dans ce sens via le compte X du club. «L’Olympique de Marseille, par la voix de son président Pablo Longoria, tient à remercier l’ensemble des clubs et membres du Conseil d’Administration de la LFP pour les échanges constructifs sur le sujet. Un calendrier aménagé pour les trois clubs qualifiés en quart de finale des Coupes d’Europe est une décision forte et un acte d’unité du football français derrière ses représentants à l’échelle européenne pour se donner les meilleures chances de réussite sur la scène internationale».

La LFP a décidé de modifier le calendrier afin de protéger les 3 clubs français qualifiés pour les quarts de finale de Coupe d’Europe, OM, Lille et le PSG. , Une décision précisé via un communiqué. «Le parcours des clubs français en Coupes d’Europe est une priorité absolue. Tous les points marqués sont fondamentaux pour le coefficient UEFA de la France. (…) Dans ce contexte, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé ce jeudi 21 mars d’aménager le calendrier des trois clubs qualifiés (…) et de les mettre ainsi dans les meilleures dispositions en vue des quarts de finale».

⚠️ Programmation TV exceptionnelle ! Le parcours des clubs français en Coupes d’Europe est une priorité absolue ⤵️https://t.co/ncmcUP9yPk — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 21, 2024



Cela tombe bien car le calendrier de l’OM s’annonce chargé. Avec les matches face au SL Benfica lors des quarts de finale de la Ligue Europa, l’OM va enchainer les gros matches. PSG, Lille, Nice, Toulouse et Lens !

Le calendrier de l’OM après la trêve

Ligue 1 : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain, le 31 mars pour la 27e journée.

Ligue 1 : Lille – Olympique de Marseille, le 5 avril pour la 28e journée.

Ligue Europa : Benfica – Olympique de Marseille, le 11 avril en quart de finale aller.

Ligue 1 : Olympique de Marseille – OGC Nice, le 14 avril pour la 29e journée.

Ligue Europa : Olympique de Marseille – Benfica, le 18 avril en quart de finale retour.

Ligue 1 : Toulouse – Olympique de Marseille, le 21 avril pour la 30e journée.

Ligue 1 : Olympique de Marseille – RC Lens, le 28 avril pour la 31e journée