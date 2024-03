OM : Ménès épaté par la forme de ces 3 joueurs marseillais !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM s’est imposé 4-0 face à Villarreal, Aubameyang s’est offert un doublé dont un superbe lob. L’ancien journaliste Pierre Ménès a débriefé cette rencontre.

Après cette large victoire, Pierre Ménès a donné son avis sur la forme actuelle de l’OM. « Match de Marseille magnifique, super abouti, avec une domination exceptionnelle du milieu de terrain et des joueurs transfiguré de ce que l’on a pu connaitre sous Marcelino qui a fait un super retour. Aubameyang, Sarr, Ndiaye, même s’il a était un peu moins en vue, sont dans une forme étourdissante. Le match s’est déroulé comme dans un rêve avec l’ouverture du score de Veretout, puis le but de Mosquera contre son camp, Mosquera qui provoque aussi le penalty derrière, et le 4e but d’Aubameyang d’une balle piquée. Tout ce que Aubameyang touche dans cette compétition cela devient de l’or. 4-0, une qualification presque déjà assurée avant le retour. Franchement une 4e consécutive sous Gasset, car Villarreal restait sur 7 matches sans défaite en Liga, c’est une performance plus que probante pour les marseillais. Ils peuvent entrevoir les quarts, et tenter de se replacer en Ligue 1. C’est un beau come back, ça fait plaisir et ça fait du bien… »

A voir : Fan Cam : Les supporters de l’OM s’enflamment pour Gasset et chambrent Marcelino

Aubameyang, Sarr, Ndiaye, même s’il a était un peu moins en vue, sont dans une forme étourdissante

Interrogé par Laurent Paganelli pour Canal+ foot, Pierre-Emerick Aubameyang clairement fait savoir que son lob était fait exprès : « J’ai vu Pepe Reina avancé. Bien sûr, j’ai de la réussite, mais ce n’est pas un centre. On est contents, sur l’ensemble du match. On n’a pas pris de but, c’était une étape à passer. Il y a eu du sérieux et de la concentration, c’était un gros match de toute l’équipe. »

A voir : Fan Cam : Les supporters de l’OM s’enflamment pour Gasset et chambrent Marcelino

J’ai vu Pepe Reina avancé. Bien sûr, j’ai de la réussite, mais ce n’est pas un centre

Aubameyang jure sur ses enfants : son lob était bien voulu ! 🤣 Et on veut bien le croire ici. 🎥 @CanalplusFoot pic.twitter.com/baVcpG0Cli — Actu Foot (@ActuFoot_) March 7, 2024



L’attaquant était aussi ravi de la tournure que prend la saison après des moments difficiles, il veut confirmer cette belle période avec 16 buts marqués en 4 matches. « Depuis le début de saison, ça n’a pas été facile. C’est l’image du groupe, on se serre les coudes, on est ensemble, on continue à avancer. Un grand merci au public, aux minots, les petits venus dans la tribune, c’était incroyable. On est bien et on va continuer. On va continuer à être sérieux, concentrés, parce que c’est la route à suivre. »