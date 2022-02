OM Mercato: Longoria ne lâche pas cet ailier turc ?

Pablo Longoria est sur tous les fronts depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille. Alors que le mercato estival ne débute que dans quatre mois, le président marseillais aurait fait d’lKerem Aktürkoğlu sa cible…

En effet selon les informations du media turc Aksam sport, les dirigeants de l’Olympique de Marseille seraient sur les tablettes de l’international turc Aktürkoğlu (23 ans). Ce dernier possède un contrat aspirant jusqu’en 2024 avec le club stambouliote, et a marqué 6 buts pour 4 passes décisives cette saison. Sa valeur est estimée par le site Transfermarkt à 6 millions d’euros. Il avait réalisé une belle performance face aux Marseillais en Europe League. Il pourrait rejoindre son coéquipier en sélection, Cengiz Under très performant depuis son arrivée à l’OM.

En aout dernier, un spécialiste du football turc nous donnait quelques indications sur le niveau de Galatasaray avant de les affronter en Coupe d’Europe. Il n’avait pas hésité a citer le nom de l’ailier de 23 ans…

Jeune prometteur turc, lKerem Aktürkoğlu

A lire : OM, Rennes, Lyon, Monaco… les tirages au sort complets des Coupes d’Europe

« Nous avons une équipe complètement renouvelée par rapport à la saison dernière parce qu’à cause du fairplay financier la plupart de nos joueurs étaient en prêt. Cette année, on a eu un nouveau président qui a été élu et la disparition du fairplay financier, ça nous a permis de miser sur des joueurs qui pouvaient nous rapporter de l’argent à la vente. Donc il va falloir que cette équipe, totalement remaniée, apprenne à jouer ensemble. Comme on est une équipe nouvelle, on n’a pas encore pu voir quel serait l’équipe type. Mais, moi si j’avais un onze type à donner avec ce que je pense de l’équipe : On a Muslera, notre gardien depuis plusieurs années, Sacha Boey à droite, Luyindama et Nelsson en défense central et Patrick Van Aanholt à gauche. En milieu, il devrait y avoir principalement Taylan Antalyali, Feghouli que vous connaissez et Cicâldau. Tout ça en milieu plutôt central. Ensuite, on a un jeune joueur prometteur turc, Kerem Aktürkoglu, sur l’aile, Morutan qui peut jouer sur les ailes aussi. Et, en attaque, il y a Mostafa Mohamed, moi c’est ma préférence mais pour le moment l’entraîneur préfère mettre Mbaye Diagne. Donc vous l’aurez compris Falcao n’est plus dans nos petits papiers (il a été libéré et devrait signer en Liga), après on verra comment sa situation évolue dans les prochains jours. » Bertan Öner – source : FCMarseille (31/08/2021)