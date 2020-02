OM – Nantes : Gourcuff a un plan de jeu pour faire mal à Villas-Boas !

« Jouer à Marseille, c’est toujours difficile, qui plus est face à une équipe en pleine confiance. Il faut qu’on assume et qu’on soit à notre meilleur niveau… C’est une formation qui met beaucoup d’agressivité même s’il y a des matches où ils ont su être plus attentistes. D’une manière générale, Marseille joue haut et met de l’intensité à la récupération du ballon. Il y a aussi eu des matches différents. Chez eux, on sait à quoi s’attendre. Il y aura certainement un pressing haut et il faudra être propre dans le jeu pour bien ressortir le ballon. Si on arrive à s’échapper du premier rideau, il y aura des espaces. »– source : Conférence de presse