OM : Regragui met les choses au clair concernant Amine Harit

Amine Harit n’a pas été appelé avec le Maroc pour le dernier rassemblement. Son sélectionneur Walid Regragui a expliqué son choix en conférence de presse.

L’absence d’Harit n’est pas une sanction selon Regragui : «Concernant Amine Harit, le premier qui a confiance en lui, c’est moi. Là, j’ai une date FIFA, c’est un moment de faire des tests, de renouveler le groupe, de tester d’autres joueurs. Amine méritait aussi d’être avec nous. S’il reste à son niveau, il sera de retour. Comme pour Romain Saiss, ce n’est pas une sanction. Ce sont des matches amicaux».

Après une CAN ratée avec le Maroc, Amine Harit est mis de côté par Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc. Ce lundi, L’Equipe a publié un épisode du podcast « Afrique Football Club », où le cas du milieu offensif est évoqué.

« En attaque, le Maroc a du matos. A voir maintenant quelle sera la formule. Il y a des joueurs qui ont été mis de côté. Harit, le Marseillais, on verra s’il va revenir ou pas », se questionne Djellit. Seulement, cette possibilité semble compliquée surtout avec la grosse concurrence qu’il commence à y avoir au Maroc à ces postes offensifs. En effet, le Madrilène Brahim Diaz a récemment été appelé et pourrait bien prendre la place du Marseillais dans le onze du Maroc.

Avec ⁦@Nabil_djellit⁩ , on évoque l’évolution de ⁦@DZfoot⁩ et du ⁦@EnMaroc⁩ . Deux équipes qui doivent rebondir après les échecs de la CAN… à écouter !!! 😉 Podcast « Afrique Football Club » – Algérie-Maroc : en mars et ça repart ? https://t.co/aXC1uWZz3O

— Herve Penot (@hpenot_lequipe) March 18, 2024