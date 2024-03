OM : Riolo contredit l’info concernant Benatia et évoque One Team Football

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

D’après Fabrice Hawkins, Jean-Louis Gasset serait un choix non pas de Tessier ou de Longoria mais bien de Benatia ! Mais pour Riolo, c’est bien Tessier et il a expliqué pourquoi dans l’After Foot sur RMC.

Depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset tout le monde cherche à savoir qui est le responsable de sa venue, d’autant plus depuis ses débuts tonitruants. Longoria avait affirmé en conférence de presse que c’était son choix. Riolo et la plupart des journalistes affirment que ça serait Tessier et cette connexion via Saint-Etienne qui serait à l’origine de sa venue. Et pour Fabrice Hawkins, journaliste à RMC, ça serait finalement Medhi Benatia qui aurait fait venir le nouveau coach marseillais.

❗️⚪️🔵 #OM Comment Jean-Louis Gasset, auteur de débuts parfaits, s’est retrouvé sur le banc marseillais ?

Spoiler – c’est une idée de Medhi Benatia

Les coulisses ⬇️

https://t.co/81CnwW42EN — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) March 3, 2024

Je maintiens l’emprise One team football sur l’OM et la bande des stéphanois

Malgré cette info sortie par Fabrice Hawkins et Florent Germain, Riolo continue de croire que c’est Tessier qui l’aurait fait venir et que ce serait un coup de communication pour « réparer » l’image de Medhi Benatia, bien entaché suite à sa sortie sur Jonathan Clauss. Il a argumenté cette hypothèse dans l’After Foot ce dimanche 3 mars.

« Moi je maintiens l’emprise One team football sur l’OM et la bande des stéphanois. Que Benatia ait eu l’idée parce que quelqu’un lui a transmis et qu’il a poussé cette bonne idée… Après on ne me fera jamais croire que Longoria était pour. Ça lui ressemble pas du tout et je pense qu’il ne savait même pas qui c’était. Benatia, évidemment vu qu’il veut s’installer il faut qu’il dise qu’il a eu une bonne idée vu que ça va mieux les résultats. Parce que je pense qu’on aurait pas cette discussion là si y’avait eu encore 2 défaites de l’OM il ne serait pas venu dire « eh c’est mon idée Gasset ». La communication pour la communication ça me fatigue un petit peu. »