OM – Villarreal : « L’OM, un adversaire dur » s’inquiète Senna !

Vainqueur du Shakhtar Donetsk hier, Marseille héritera en 8ème de finale de Villarreal. L’occasion pour les marseillais de retrouver Marcelino au Vélodrome !

Ancien joueur er désormais responsable du développement des relations internationales à Villarreal, Marcos Senna ne considère pas l’OM comme un bon tirage !

« C’est une bonne équipe, un terrain très compliqué. On n’avait pas beaucoup plus d’options. De toute façon, à partir de maintenant, tout devient compliqué. On a un adversaire dur. On va analyser et que le meilleur gagne. Marcelino ? Il fait du très bon travail. C’est un coach que l’on connaissait déjà. Il s’est adapté très rapidement. L’équipe a retrouvé une bonne dynamique. J’espère que l’équipe sera plus forte au moment du duel », déclare-t-il au micro de Canal.

🚨 Marcos Senna, légende de Villarreal : « Nous aussi on voulait éviter l’OM. C’est une très bonne équipe, compliquée à jouer, mais on a des arguments. À partir de maintenant, n’importe quel adversaire sera dur à jouer. » (@CanalplusFoot) pic.twitter.com/3hO8u3JrDL — BeFootball (@_BeFootball) February 23, 2024

Le retour de Marcelino s’annonce tendu !

Marcelino avait choisi de quitter l’OM en début d’année après l’incident survenu à la Commanderie. Avant de faire son retour à Villarreal il avait notamment critiqué le projet olympien.

« Les faits sont là. Il y a un changement constant d’entraîneurs et de joueurs. Les entraîneurs ne restent pas en place plus d’un an. Il est clair que quelque chose peut être amélioré. Il est impossible de générer un projet solide et gagnant. On peut gagner des compétitions de courte durée parce que c’est le football, mais un titre ne suffira pas pour s’établir dans le football européen parce que cela se manifeste normalement par des projets à long terme. »

« Mon expérience très courte à l’OM me fait penser que 𝗰’𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻 𝗰𝗹𝘂𝗯 où c𝗿𝗲́𝗲𝗿 𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝘁 𝗲𝘀𝘁 𝗮𝗯𝘀𝗼𝗹𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 ! Un club aussi grand ne peut pas être manipulé par quelques-uns. 𝗟’𝗢𝗠 𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻 𝗰𝗹𝘂𝗯 𝗾𝘂𝗶 𝗿𝗲́𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲. J’ai été entraîneur pendant vingt ans et j’ai gagné deux titres ces dernières saisons. L’OM, durant ce temps, a gagné zéro titre. »

Les retrouvailles entre l’OM et Marcelino en Europa League s’annoncent grandiose. 😅⚡️ « Mon expérience très courte à l’OM me fait penser que 𝗰’𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻 𝗰𝗹𝘂𝗯 𝗼ù 𝗰𝗿𝗲́𝗲𝗿 𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝘁 𝗲𝘀𝘁 𝗮𝗯𝘀𝗼𝗹𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 ! Un club aussi grand ne peut… pic.twitter.com/vYP18zBrWo — Actu Foot (@ActuFoot_) February 23, 2024

Les marseillais sont loin d’avoir oublié les propos tenus par le coach Espagnol et son retour au Vélodrome le 7 mars prochain pourrait être électrique !