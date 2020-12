OM : « Villas-Boas a glané de la honte en Ligue des Champions en jouant petit ! »

L’Olympique de Marseille a enfin renoué avec la Ligue des Champions après sept années d’absence dans cette compétition. Malheureusement, pour un bilan extrêmement négatif comme nous l’explique notre journaliste Nicolas Filhol…

« J’aurais envie de commencer comme Villas-Boas : c’est un truc qu’il faut vite oublier ! Mais bon difficile d’oublier quand tu es entré dans l’histoire de façon négative avec cet enchaînement de défaites successives (13) dans cette compétition. Un bilan assez humiliant même si t’as réussi à glaner tes trois points avec deux penaltys et deux fois grâce à la VAR. Surtout le second, assez miraculeux… Dans ce groupe-là avec un Manchester City en épouvantail, un Porto, habitué de cette compétition mais très moyen cette saison et un Olympiakos à ton niveau voire même en dessous si t’avais été « à ton niveau », tu te dis que c’est quand même honteux de terminer quatrième et de ne même pas accrocher la Ligue Europa. Ce qui m’a fait le plus mal je crois, c’est cette équipe ultra défensive face à City où l’OM est arrivé en victime… Il a voulu jouer petit en espérant glaner quelque chose, il a glané de la honte en jouant petit ! Il aurait dû tenter quelque chose quitte à prendre des fessées puisqu’au final, les fessées, il les a prises. » Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille

