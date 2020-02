OM : Villas-Boas donne des indications concernant son avenir au club…

Interrogé sur son avenir à l’OM en conférence de presse ce jeudi, André Villas-Boas a expliqué qu’il devait encore attendre de voir comment dans quelle direction allait partir le club cet été.

On a un problème évident de ventes — Villas-Boas

« On (avec Andoni Zubizarreta) déjà parlé de la saison prochaine. Evidement on attend de savoir plus ou moins quelle est la position du club pour la saison prochaine. Je pense que l’on va avoir une réunion début mars. Maintenant que l’on a cet écart, on a un peu plus de tranquillité. (…) Des garanties pour la saison prochaine ? Ce n’est pas à moi de dire. Je veux savoir ce qu’il va se passer. On doit attendre le mois de juin pour savoir mais avec cet écart on peut regarder d’un autre œil la saison prochaine. On a un problème évident de ventes. Les sanctions (du FPF) pour Manchester City est une alerte. on va voir ce qu’il se passe avec le TAS (tribune arbitral du sport) car ça peut tout changer. Le club reste plus important que toutes les saisons prochaines. Il faut vendre des joueurs, on va voir ce qu’il va se passer au mercato. Le plus important est de savoir ou on va dans le futur. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse