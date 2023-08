OM : « Vitinha, de la fougue à polir »

L’OM s’est fait accrocher dans la douleur 2-2 face au FC Metz ce vendredi à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1. FCMarseille vous propose la note et l’appréciation individuelle de Vitinha lors de cette rencontre.

L’OM devait réagir après la défaite concédée face au Pana en tour préliminaire de Ligue des Champions. Pour ce second match officiel de la saison de Ligue 1 Marcelino avait décidé de procéder à quelques changements, avec Soglo sur le côté gauche mais aussi Mbemba en compagnie de Balerdi, se privant de Samuel Gigot. Le FC Metz a rapidement compris que ça allait être difficile de contenir les assauts d’Ismaila Sarr sur le côté droit mais c’est finalement le jeune Soglo qui a ouvert le score ! Les Olympiens ont eu du mal à mettre le deuxième but avant un fait de match important : les Messins sont sanctionné d’un carton rouge pour une grosse faute sur Iliman Ndiaye. Plus de peur que de mal pour le Sénégalais qui se relève finalement.

Malgré la supériorité numérique, les Marseillais n’ont pas réussi à reprendre l’avantage. Pire, ils ont concédé 2 buts et se sont retrouvés à 2-1 avant l’entrée de Vitinha qui a permis à l’OM d’égaliser sur un service d’Amine Harit. Un match nul qui garde tout de même une saveur de défaite à Metz ce vendredi soir pour ouvrir la deuxième journée de Ligue 1.

La Note de Vitinha : non noté/10

Son appréciation

Vitinha, de la fougue à polir

Malgré de belles choses montrées face au Pana ou encore contre Reims à domicile, Vitinha est resté sur le banc jusqu’à la 75e minute. Marcelino a fait appel à lui et l’attaquant portugais a donné une nouvelle fois satisfaction au milieu de coéquipiers qui semblaient épuisés mentalement. L’ancien joueur de Braga a apporté une certaine hargne et une force de caractère qu’il fallait insuffler. Face à un bloc très bas, il a participé au jeu et a même trouvé la faille sur un service d’Harit pour égaliser sur une frappe puissante pleine de rage. Il a très certainement gagné des points aux yeux du coach et des supporters qui aimeraient en voir plus !

