Quand la Coupe du Monde rapporte de l’argent… à l’OM !

Il reste encore deux joueurs de l’Olympique de Marseille en lice dans cette Coupe du Monde : Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout. Ils continuent à faire grossir un petit chèque qui tombera dans les caisses du club…

En effet la FIFA dédommage les clubs qui ont mis à disposition leurs joueurs pendant la Coupe du Monde.

« À la clé environ 10 000$ pour chaque jour passé par un joueur en sélection, du début de sa préparation jusqu’au dernier match dans la compétition. Cette indemnisation concerne tous les clubs auprès desquels le joueur au cours des deux années précédant la compétition. » FIFA – Source : L’Équipe

Si le calcul est un peu compliqué dû au fait qu’il se base sur les deux dernières saisons du joueur (Steve Mandanda devrait rapporter plus d’argent que Jordan Veretout par exemple), l’Olympique de Marseille devrait empocher selon L’Équipe un beau petit chèque aux alentours des 1 427 000€. Le troisième plus important en Ligue 1 après Paris et Monaco.

Ça va très vite, ça centre et ça frappe au but

« J’ai vu France – Pologne. Les Bleus ont gagné au terme d’un match un peu lent mais les fulgurances de Mbappé ont fait la différence. Il est pratiquement parfait, d’autant que l’on pensait l’équipe diminuée par les absences de Kanté, Pogba et Benzema. Finalement elle monte en puissance, elle trouve de la complémentarité. Devant, ça va très vite, ça centre et ça frappe au but. Elle a beaucoup d’atouts. (…) Pour les Bleus, le tournoi final commence contre l’Angleterre. Ce sera un match test. S’ils battent l’Angleterre, cela fera d’eux un favori de la compétition. Les clefs du match seront les performances offensives de Mbappé et Dembelé notamment et la capacité défensive à neutraliser les attaquants anglais qui sont de grande valeur avec Kane ou Foden. Les Anglais ont des attaquants rapides et il faudra se montrer très vigilant sur le plan défensif. » Gérard Gili – source : OM.fr (08/12/2022)