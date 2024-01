Rumeur mercato OM : Amine Harit proposé à l’étranger ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Présent avec le Maroc à la CAN, Amine Harit est le joker d’Ounahi depuis le début de la compétition. Le milieu de terrain offensif manque à l’OM qui est en panne de créativité. Selon une rumeur émanant de Turquie, l’ancien nantais aurait été proposé à Galatasaray…

En effet, selon le journaliste Kaya Temel, Amine Harit a été proposé à Galatasaray. Reste à savoir si ce sont de simples intermédiaires qui tente de placer un joueur dont ils ne sont pas agent. L’OM attend son milieu offensif après la CAN pour la fin de saison.

Après sa blessure, Amine Harit est monté en puissance et a montré l’étendu de son talent durant quelques matchs. Dans ce 3-5-2 mis en place par le coach italien, le Marocain a un poste hybride qu’il détaille dans un entretien accordé à RMC Sport ce mardi.

« Avec l’OM en ce moment, je ne suis pas un dix malgré ce que les gens peuvent penser, je suis plutôt relayeur, un huit qui part de plus bas. Moi, ce que je préfère, (c’est) pouvoir venir rechercher les ballons un peu plus bas, casser des lignes par le dribble ou par la passe. Après, je sais qu’il peut avoir besoin de moi sur le côté ou à l’intérieur, le coach en sélection (Walid Regragui, ndlr). », explique celui qui va disputer la CAN avec le Maroc dans quelques jours.

Dans son secteur de jeu, il sera en concurrence avec Ismael Saibari, Amine Harit voire Azzedine Ounahi

Pour Nabil Djellit, Amine Harit et Azzedine Ounahi, les deux Marseillais, doivent se méfier d’un joueur au poste de milieu offensif. En effet, Bilal El Khannouss qui évolue à Genk impressionne et fait partie des jeunes à suivre pour cette version 2024 de la CAN.