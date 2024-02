Un blessé pour plusieurs semaines, les coulisses de la méthode Gasset et la grosse statistique… Les 3 infos OM de ce mardi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Un nouveau « bobo » dans l’effectif de Jean-Louis Gasset ! Les coulisses de la méthode Jean-Louis Gasset ! La grosse statistique concernant le Vélodrome !

Un nouveau « bobo » dans l’effectif de Jean-Louis Gasset !

En conférence de presse, quand il faut évoquer les problèmes physiques de ses joueurs, Jean-Louis Gasset parle souvent de « bobo ». Le coach français devra faire sans son deuxième gardien, Ruben Blanco, indisponible durant quelques semaines d’après La Provence !

Depuis le début de la saison, les blessures ont miné l’Olympique de Marseille. A commencer bien sûr par l’opération subie par Valentin Rongier qui ne devrait pas tarder à retrouver le groupe. Correa, Murillo, Kondogbia, Nadir ou encore Veretout ont également été absents à plusieurs reprises cette saison.

Pour cette fois, Jean-Louis Gasset va devoir faire sans son deuxième gardien, Ruben Blanco ! Le portier espagnol souffrirait « d’une cuisse, au niveau du muscle fémoral plus précisément », comme l’explique La Provence. Il devrait être absents deux à trois semaines nous informe le quotidien local.

Les coulisses de la méthode Jean-Louis Gasset !

Depuis son arrivée Jean-Louis Gasset a réussi à relancer son effectif, le technicien sait remettre en confiance les joueurs comme le raconte cet agent.

Interrogé dans la Provence, un agent raconte les coulisses de la méthode de Jean Louis Gasset. « Il arrive à faire croire aux joueurs qu’ils sont les plus forts, je le vois bien dire à Harit qu’il est meilleur que Ben Arfa qu’il a eu sous ses ordres. Il a insisté sur la culpabilité et, que tu le veuilles ou non, c’est un vieux monsieur qui donne envie de se défoncer. Cette semaine, il leur a donné de la confiance et de l’amour, on peut vraiment le dire comme ça. Ça n’est pas surprenant car ça le fait bander d’être à l’OM. »

C’est un vieux monsieur qui donne envie de se défoncer

L’OM a décidé d’un commun accord de se séparer de Gennaro Gattuso. Le coach italien n’a pas terminé la saison et a laissé sa place à Jean-Louis Gasset pour les derniers mois qu’il reste. Dès sa première rencontre en Europa League, le changement s’est fait ressentir. RMC expliquait ce lundi comment le coach a réussi son coup.

Durant la semaine passée, l’entraîneur a d’abord souhaité revenir à des principes simples du football. Tactiquement, il ne demande rien d’extravagant mais fait passer son message clairement « avec du dialogue » comme le raconte RMC. Il tente maintenant de transmettre aux joueurs l’idée que l’OM est en mission commando jusqu’à la fin de la saison pour accrocher le meilleur classement.

La première semaine de Gasset à l’OM a déjà permis au nouveau coach marseillais de redonner le moral et l’espoir à ses joueurs. La clé? Des idées claires sur le plan tactique, avec beaucoup de dialogue, de calme et de simplicité.https://t.co/wxO7VkbVZD — RMC Sport (@RMCsport) February 26, 2024

Manu Petit calme l’enflammade sur Gasset !

Le coach Jean-Louis Gasset a réussi à conquérir le cœur des supporters en seulement quelques jours. L’entraîneur français a redonné de l’allant offensif à une équipe qui semblait malade sous les ordres de Marcelino et Gennaro Gattuso. Seulement, pour Emmanuel Petit, il ne faut pas s’enflammer ! Tout cela s’expliquerait avant tout par l’effet de renouveau du changement d’entraîneur et pas forcément sur le travail du nouveau coach.

« Quand un entraîneur arrive en cours de saison, il y a toujours une dynamique positive qui s’installe sur les deux semaines qui suivent. Tu as toujours un changement de mentalité, un changement de comportement, des joueurs qui jouent bien mieux… J’attends de voir ce qu’il va se passer à partir de mi-mars. Parce que là les échéances seront très importantes en Coupe d’Europe mais également en championnat. Là ils vont jouer gros. Aussi loin que ma mémoire me le permet, sur la première partie de saison avec l’enchaînement des matchs tous les trois jours, ils étaient cramés physiquement, ils n’arrivaient pas au bout d’une heure de jeu. Non, moi je dis aujourd’hui, je ne vais pas m’enflammer. Je ne suis pas spécialement convaincu que l’OM puisse attraper une place de Coupe d’Europe« , a expliqué le champion du monde 1998 au micro de RMC.

La grosse statistique concernant le Vélodrome !

L’OM vient de s’imposer deux fois de suite depuis l’arrivée de Jean Louis Gasset, deux fois au Stade Vélodrome. Une constante dans cette saison médiocre, les chiffres sont éloquents…

L’OM est en grande difficulté dans ses déplacement, une des pires équipes de Ligue 1 à l’extérieur. Par contre, les olympiens sont intraitables à domicile avec aucune défaite au compteur cette saison. En effet l’OM reste sur 7 victoires et matches 5 nuls en Ligue 1 sur 12 matches et 4 victoires et un match nul sur 5 matchs à domicile en Coupe d’Europe. Donc au total 17 matches sans défaite !

L’OM ne perd pas au Vélodrome cette saison !