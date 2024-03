Villarreal – OM (3-1) : La réaction à chaud de Mbemba !

L’OM n’a pas du tout fait le match qu’il fallait face à Villarreal et a souffert en étant mené 3-0. Au finale les marseillais se qualifient et iront jouer un quart de finale de Ligue Europa.

Après le match, Mbemba a évoqué cette rencontre, il veut rester concentré sur la qualification. « On savait que cela allait être difficile, il fallait chercher la qualification. Le plus ilmportant était de garder la tête haute. C’est la fatigue, la vie c’est comme ça, on a essayé, ça n’a pas marché. Le plus important c’est le mental. On doit souffrir et courir pour aller chercher la qualification. On est déçu, on a encaissé 3 buts, on doit travailler pour le prochain match. »