Rachat de club : Après le PSG, un investisseur qatari vise un gros club européen ?

Quinze ans après le rachat du PSG, un investisseur lié au Qatar aurait pris contact avec Oaktree au sujet de l’Inter Milan. Les échanges resteraient exploratoires et concerneraient, pour l’instant, une prise de participation minoritaire.

L’Inter Milan pourrait-elle accueillir un nouvel investisseur qatari dans son capital ? Selon But! Football Club, un fonds lié à l’émirat aurait manifesté son intérêt auprès d’Oaktree, propriétaire du club lombard depuis 2024. Le nom d’Al Mirqab circule dans ce dossier, sans qu’une acquisition ou un accord n’ait été annoncé.

Al Mirqab aurait sondé Oaktree pour une entrée au capital

Al Mirqab est présenté comme un family office basé à Doha et chargé de gérer le patrimoine de Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ancien Premier ministre du Qatar. Cet investisseur de 67 ans a déjà réalisé plusieurs opérations en Italie. En avril 2026, Al Mirqab aurait acquis 80 % d’un immeuble situé au 8, via Monte Napoleone, à Milan, pour environ 1,1 milliard d’euros, avant de racheter Villa Certosa, ancienne propriété de Silvio Berlusconi, pour un montant estimé à 350 millions d’euros.

Le scénario évoqué ne correspond pas à un rachat total de l’Inter Milan. Les échanges avec Oaktree seraient encore verbaux et exploratoires, tandis que d’autres investisseurs se seraient également renseignés sur une éventuelle prise de participation minoritaire. L’objectif envisagé serait donc, à ce stade, une entrée au capital sans prise de contrôle du club.

Les résultats de l’Inter et le projet de stade au centre du dossier

La situation économique de l’Inter constitue un élément du dossier. Le club a clôturé l’exercice 2025-2026 avec 518 millions d’euros de chiffre d’affaires et un bénéfice de 22,7 millions d’euros, pour un deuxième exercice consécutif dans le vert. Sa valorisation est estimée à environ 1,5 milliard d’euros par Forbes, contre 2,1 milliards d’euros selon Football Benchmark. Le futur stade partagé avec l’AC Milan représente également un enjeu pour les investisseurs. Les deux clubs doivent présenter la façade de leur nouvelle enceinte d’ici la fin octobre. Contrairement au rachat du PSG par Qatar Sports Investments en 2011, le dossier de l’Inter concernerait un investisseur lié à l’ancien Premier ministre qatari et non une annonce de prise de contrôle par QSI.