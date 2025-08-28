Mercato OM : Adrien Rabiot refuse l’AC Milan ! Sa mère a une préférence !

L’avenir d’Adrien Rabiot continue d’agiter la fin du mercato marseillais. Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’international français a clairement fait savoir qu’il ne souhaitait pas rejoindre l’AC Milan, malgré les approches du club lombard. Une décision qui entretient encore un peu plus le flou autour de son futur.

Tout est parti de la fameuse altercation dans le vestiaire marseillais entre Rabiot et Jonathan Rowe après la défaite de l’OM face au Stade Rennais lors de la première journée de Ligue 1. Un épisode qui a conduit la direction olympienne à placer le milieu de terrain de 30 ans sur la liste des transferts, en insistant sur le respect de l’institution.

A lire aussi : Pavard intéressé ! Coup de théâtre pou un priorité, ACCORD pour la 7e recrue ! Les 3 infos mercato OM du 27 aout 2025

La main tendue de Roberto De Zerbi

Mais quelques jours plus tard, après la large victoire de l’OM face au Paris FC (5-2) en Coupe, Roberto De Zerbi avait surpris tout le monde en ouvrant la porte à un possible retour du joueur dans le groupe :

« Je n’en ai encore parlé ni avec Pablo Longoria [le président de l’OM] ni avec Medhi Benatia [directeur du football de l’équipe]. Mais même s’il a fait une erreur, j’espère, et pas seulement pour la valeur du joueur, mais aussi pour celle de la personne, qu’il y a les conditions pour réparer les choses ». (…) « Mais je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire », a encore développé De Zerbi. « La volonté de réparer doit être celle de tous. Il faut évaluer beaucoup de choses au plan humain. Mais je suis une bonne personne, et Adrien aussi. Il faut parfois faire un pas en arrière avec intelligence et humilité »

Une sortie qui avait déstabilisé jusqu’à la direction marseillaise, partagée entre fermeté institutionnelle et pragmatisme sportif.

A lire aussi : Mercato OM : Pablo Longoria confirme l’abandon d’une piste prioritaire et prestigieuse !

Milan écarté, Véronique Rabiot veut qu’il reste à l’OM ?

Gazzetta : Véronique #Rabiot souhaite que son fils reste à l’#OM. Milan a eu un contact direct avec entourage pour proposer un contrat de deux ans (au moins) à 5-6M… sans succès. Les dirigeants marseillais attendent des excuses officielles, de préférence par écrit 🗞️ pic.twitter.com/ldA9mU4bEt — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) August 28, 2025

L’intérêt de l’AC Milan, club engagé en Ligue des champions, aurait pu représenter une porte de sortie prestigieuse pour Rabiot. Mais le joueur ne souhaite pas s’engager avec les Rossoneri, préférant patienter. Selon son entourage, il se sentait heureux à Marseille avant cet incident, et ne veut pas précipiter un départ. De plus, la Gazzetta dello Sport affirme, que sa mère et conseillère souhaiterait qu’il reste à l’OM !

À quelques jours de la fermeture du marché des transferts, la situation reste indécise. Rabiot n’a pas trouvé de projet qui le convainque, tandis que l’OM, déjà fragilisé par ce feuilleton et par le départ de Rowe vers Bologne, doit trancher.

En l’état, le milieu français pourrait bien être encore un joueur de l’OM en septembre, malgré tout ce tumulte.