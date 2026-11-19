Dix mois après avoir quitté l’Olympique de Marseille pour Sassuolo, Darryl Bakola pourrait déjà faire l’objet d’un transfert trois fois supérieur à son prix de vente initial. Recruté pour environ 10 millions d’euros fixes en février dernier, le jeune milieu français serait aujourd’hui valorisé entre 25 et 30 millions d’euros par le club italien. Une progression spectaculaire qui interroge sur la décision de l’OM de céder l’un de ses meilleurs espoirs aussi rapidement.

L’Olympique de Marseille pourrait bien regarder avec une certaine attention le prochain mercato italien.

Parti en février 2026 pour rejoindre Sassuolo, Darryl Bakola est désormais suivi par plusieurs formations importantes de Serie A, dont la Juventus Turin et Naples.

Mais au-delà de l’intérêt sportif, c’est surtout la différence entre son prix de départ de Marseille et sa valorisation actuelle qui interpelle.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport et de Tuttomercatoweb, Sassuolo pourrait réclamer entre 25 et 30 millions d’euros pour accepter de céder son jeune milieu de terrain.

Un montant considérable pour un joueur recruté seulement quelques mois auparavant.

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De 10 à 30 millions d’euros en moins d’un an ?

Le 2 février 2026, l’OM acceptait de transférer Darryl Bakola à Sassuolo.

Selon L’Équipe, l’opération représentait environ 10 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter des bonus estimés à 2 millions d’euros.

À l’époque, cette vente pouvait apparaître comme une opération financière intéressante pour Marseille.

Bakola n’avait que 18 ans et n’occupait pas encore une place importante dans l’équipe première. Récupérer une somme à huit chiffres pour un joueur encore en développement constituait une rentrée d’argent non négligeable.

Mais depuis son arrivée en Italie, le milieu français a progressivement gagné en visibilité.

Ses prestations ont attiré l’attention de plusieurs recruteurs, et sa valeur potentielle s’est envolée.

Dans un article publié le 4 novembre↗, le journaliste italien Andrea Losapio, pour Tuttomercatoweb, évoquait déjà une valorisation comprise entre 25 et 30 millions d’euros.

Une estimation confirmée par les informations de La Gazzetta dello Sport sur les intentions de la Juventus.

Si un transfert se concluait effectivement à 30 millions d’euros, Sassuolo pourrait donc revendre Bakola trois fois le montant fixe payé à Marseille.

L’écart atteindrait 20 millions d’euros, avant prise en compte des éventuels bonus, commissions et autres coûts de l’opération.

Il faut toutefois souligner qu’aucune offre ferme à ce montant n’a été confirmée.

La Juventus pourrait offrir une énorme plus-value à Sassuolo

Cette hausse spectaculaire s’explique notamment par l’intérêt de la Juventus.

Selon les informations du journaliste Giovanni Albanese, publiées dans La Gazzetta dello Sport, le club turinois envisage une opération pouvant atteindre 30 millions d’euros, éventuellement avec l’intégration d’un joueur dans la transaction.

L’objectif serait de trouver un accord dès janvier, tout en laissant Bakola terminer la saison à Sassuolo avant de rejoindre Turin à l’été 2027.

La Juventus souhaiterait notamment devancer la concurrence étrangère sur ce dossier.

Un dirigeant joue un rôle particulier dans cette affaire : Giovanni Carnevali.

Aujourd’hui à la direction de la Juventus, il connaît parfaitement Bakola puisqu’il avait participé à son recrutement pour Sassuolo.

Il pourrait donc être directement impliqué dans une deuxième opération concernant le joueur, moins d’un an après son arrivée en Serie A.

Pour Sassuolo, une vente à 25 ou 30 millions d’euros représenterait une réussite économique remarquable.

Le club italien aurait réussi à identifier un jeune talent, à lui offrir du temps de jeu et à augmenter considérablement sa valeur sur le marché.

Une stratégie qui soulève inévitablement des questions à Marseille.

L’OM a-t-il vendu Bakola trop tôt ?

C’est probablement la principale interrogation. Formé à l’OM et vainqueur de la Coupe Gambardella en 2024, Darryl Bakola faisait partie des jeunes joueurs prometteurs du centre de formation marseillais.

Mais comme plusieurs autres espoirs avant lui, il n’avait pas réussi à obtenir suffisamment de responsabilités pour s’installer durablement dans l’effectif professionnel.

Son départ répondait à une logique économique et sportive : l’OM récupérait une indemnité importante, tandis que Bakola rejoignait un championnat lui permettant de poursuivre sa progression.

Le problème est que la hausse de sa valorisation est intervenue extrêmement rapidement.

En quelques mois, Sassuolo pourrait ainsi réaliser une opération bien plus lucrative que Marseille.

Au moment de sa vente, personne ne pouvait garantir que Bakola réussirait aussi rapidement en Serie A. Et une valorisation de 30 millions d’euros ne signifie pas qu’un club acceptera nécessairement de payer ce prix.

Mais le dossier interroge sur la capacité de l’OM à accompagner ses jeunes talents jusqu’au moment où leur valeur sportive et financière atteint son maximum.

Une question d’autant plus importante que le club traverse une période de restrictions financières et cherche justement à mieux valoriser ses actifs.

Sur FCM, Jean-Charles De Bono avait déjà regretté la tendance du club à se séparer trop rapidement de certains jeunes joueurs↗.

Le cas Bakola pourrait apporter un nouvel argument à ce débat.

Marseille pourrait tout de même récupérer plusieurs millions d’euros

L’OM n’a cependant pas nécessairement perdu tout intérêt financier dans l’avenir de son ancien joueur.

Selon plusieurs informations de presse, Marseille aurait négocié un pourcentage de 10 % sur une future revente lors du transfert vers Sassuolo.

Si cette clause est confirmée et porte sur le montant total d’une transaction, les sommes potentielles seraient les suivantes :

Pour une vente à 25 M€ : environ 2,5 M€ supplémentaires pour Marseille.

supplémentaires pour Marseille. Pour une vente à 30 M€ : environ 3 M€ supplémentaires.

Le calcul définitif dépendrait toutefois des dispositions contractuelles exactes, qui n’ont pas été rendues publiques.

Cette rentrée d’argent pourrait être bienvenue pour Marseille à l’heure où la direction doit poursuivre ses efforts financiers devant la DNCG.

Mais même avec un pourcentage à la revente, la différence entre la somme initialement encaissée par l’OM et celle que pourrait obtenir Sassuolo reste importante.

En cas de transfert à 30 millions d’euros, Marseille pourrait percevoir au total environ 13 à 15 millions d’euros, selon l’activation des bonus initiaux et les modalités de la clause de revente.

De son côté, Sassuolo réaliserait une opération financière particulièrement avantageuse.

Bakola, symbole d’un problème plus large à Marseille ?

Au-delà du cas individuel, cette affaire pose une question stratégique.

L’OM doit-il continuer à privilégier les ventes rapides de jeunes joueurs pour dégager immédiatement des liquidités, ou accepter de patienter davantage afin de bénéficier de leur progression ?

La réponse n’est pas évidente dans le contexte économique actuel.

Les dirigeants marseillais sont contraints de réduire certaines dépenses et de trouver de nouvelles ressources.

Mais le développement de jeunes joueurs issus du centre de formation pourrait également représenter une solution pour l’avenir.

Le parcours de Darryl Bakola montre en tout cas qu’un joueur encore peu utilisé à Marseille peut rapidement prendre de la valeur dans un environnement différent.

À seulement 18 ans, l’ancien Olympien pourrait bientôt franchir une nouvelle étape dans sa carrière.

Et si la Juventus acceptait réellement de débourser entre 25 et 30 millions d’euros, Sassuolo pourrait réaliser en moins d’un an une plus-value considérable sur un joueur vendu par l’OM pour environ 10 millions d’euros fixes.

Une opération qui ferait forcément réfléchir à Marseille, même si le club olympien pourrait lui aussi récupérer une partie du montant d’un futur transfert.