Moins d’un an après son départ de l’Olympique de Marseille, Darryl Bakola pourrait connaître un nouveau transfert retentissant. Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin prépare une offensive estimée entre 25 et 30 millions d’euros pour recruter le jeune milieu de Sassuolo. Une opération qui pourrait également rapporter de l’argent à l’OM, grâce à un pourcentage négocié sur une éventuelle revente.

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Le départ de Darryl Bakola de Marseille, en février 2026, continue de faire parler. Transféré à Sassuolo contre environ 10 millions d’euros fixes et 2 millions de bonus, le jeune Français s’est rapidement fait remarquer en Serie A.

Ses performances ont notamment attiré l’attention de la Juventus, qui souhaiterait désormais accélérer pour devancer la concurrence anglaise.

La Juventus prête à investir jusqu’à 30 millions d’euros

Selon les informations du journaliste Giovanni Albanese, publiées le 11 novembre dans La Gazzetta dello Sport, le directeur général turinois Giovanni Carnevali aurait un plan précis pour recruter Bakola.

Le dirigeant italien connaît parfaitement le joueur puisqu’il avait participé à son recrutement à Sassuolo quelques mois auparavant.

La Juventus envisagerait une opération comprise entre 25 et 30 millions d’euros, avec la possibilité d’intégrer un joueur dans la transaction.

L’objectif serait de trouver un accord dès janvier, tout en permettant à Bakola de terminer la saison à Sassuolo avant de rejoindre Turin l’été prochain.

Un scénario qui permettrait aux Bianconeri de devancer plusieurs formations anglaises également intéressées.

L’OM pourrait récupérer un joli montant

Cette possible opération concerne également Marseille.

Selon les informations précédemment rapportées par la presse italienne, l’OM aurait conservé un pourcentage de 10 % sur une future revente de son ancien milieu de terrain.

Si cette clause porte sur le montant total du transfert, une vente comprise entre 25 et 30 millions d’euros pourrait ainsi rapporter entre 2,5 et 3 millions d’euros au club olympien. Le calcul exact dépend toutefois des modalités de la clause, qui n’ont pas été rendues publiques.

Un complément financier intéressant pour Marseille, actuellement confronté à d’importantes contraintes économiques.

Mais cette évolution relance aussi le débat sur la gestion des jeunes talents. Dès septembre, nous évoquions la hausse spectaculaire de la valeur de Bakola, déjà estimée à 30 millions d’euros↗.

Le milieu français avait notamment confirmé ses qualités lors de la victoire de Sassuolo face à la Juventus en septembre↗, en délivrant une passe décisive.

Cette progression avait également provoqué la réaction de Jean-Charles De Bono, qui dénonçait dans Débat Foot Marseille la tendance de l’OM à vendre trop tôt certains de ses jeunes joueurs↗.

À seulement 18 ans, Darryl Bakola pourrait donc voir sa valeur plus que doubler en quelques mois. Une belle perspective pour Sassuolo, mais aussi un dossier à suivre pour l’OM, qui pourrait bénéficier financièrement d’un nouveau transfert de son ancien espoir.