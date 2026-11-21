L’Olympique de Marseille aurait franchi une nouvelle étape dans le dossier Sergio Camello. Selon les informations de Matteo Moretto, le club phocéen aurait transmis une proposition verbale à l’entourage de l’attaquant du Rayo Vallecano, auteur de sept buts en Liga cette saison. Mais alors que le joueur sera libre en juin prochain, Grégory Lorenzi doit faire face à un choix important : tenter de le recruter dès janvier en payant une indemnité ou patienter jusqu’à l’été, au risque de se faire devancer par la concurrence.

L’Olympique de Marseille continue de préparer son prochain mercato malgré les contraintes imposées par la DNCG. Parmi les secteurs identifiés comme prioritaires figure celui de l’avant-centre, où Bruno Genesio ne dispose pas de nombreuses alternatives à Amine Gouiri.

Dans cette perspective, le nom de Sergio Camello revient avec insistance depuis plusieurs semaines.

L’attaquant espagnol de 25 ans réalise un début de saison convaincant avec le Rayo Vallecano. Son efficacité offensive et sa situation contractuelle en font une opportunité intéressante pour plusieurs clubs européens.

Mais les dernières informations venues d’Espagne laissent penser que Marseille pourrait chercher à accélérer ce dossier.

Voir sur YouTube

L’OM aurait déjà formulé une proposition à Camello

Selon les informations du journaliste Matteo Moretto, communiquées le 19 novembre sur Radio Marca, l’OM aurait transmis une proposition verbale à l’entourage de Sergio Camello.

Il ne s’agit pas d’une offre de transfert adressée au Rayo Vallecano, mais d’une première démarche auprès des représentants du joueur.

Les conditions financières et la durée du contrat envisagé n’ont pas été précisées.

Cette approche témoignerait néanmoins d’un intérêt plus concret que le simple suivi évoqué fin octobre.

FCM avait déjà révélé cette piste au début du mois de novembre, en évoquant une possible arrivée libre à l’été 2027↗.

Mais depuis, la concurrence s’est renforcée.

Outre Marseille, Côme et plusieurs clubs espagnols auraient également pris contact avec l’entourage de l’attaquant.

Une situation qui pourrait obliger les dirigeants olympiens à se positionner rapidement.

Sept buts en Liga et des performances face au Barça et au Real

Formé à l’Atlético de Madrid, Sergio Camello s’est progressivement imposé au Rayo Vallecano.

Cette saison, le joueur affiche des statistiques particulièrement intéressantes : sept buts et deux passes décisives en onze rencontres de Liga, selon les chiffres publiés par la presse espagnole le 19 novembre.

Il s’est notamment distingué face aux deux géants du championnat.

Contre le FC Barcelone, il a inscrit un doublé malgré la défaite de son équipe (2-5). Quelques semaines plus tard, il a également trouvé le chemin des filets face au Real Madrid.

Ces performances contribuent à renforcer sa cote.

Camello présente un profil d’avant-centre mobile, capable de participer aux transitions offensives, de multiplier les appels et d’attaquer les espaces.

Des qualités qui pourraient intéresser Bruno Genesio, dont le système repose notamment sur la mobilité des joueurs offensifs et la capacité à récupérer rapidement le ballon.

Mais son recrutement poserait une question financière importante.

Recruter en janvier ou attendre juin ?

C’est le principal dilemme pour Grégory Lorenzi.

Le contrat de Sergio Camello avec le Rayo Vallecano expire le 30 juin 2027.

En l’absence de prolongation, le joueur pourrait donc rejoindre librement un nouveau club l’été prochain.

Pour l’OM, cette possibilité représente une opportunité particulièrement intéressante dans le contexte économique actuel.

Marseille pourrait renforcer son secteur offensif sans avoir à régler d’indemnité de transfert, même si l’opération impliquerait toujours un salaire et éventuellement une prime à la signature.

Mais attendre juin comporte un risque.

Selon plusieurs médias espagnols, Côme étudierait la possibilité de recruter Camello dès janvier, moyennant une indemnité négociée avec le Rayo Vallecano.

Une offensive hivernale permettrait au club italien de prendre de vitesse les autres prétendants.

Marseille pourrait alors se retrouver face à un choix délicat : investir une somme dès cet hiver ou tenter de convaincre le joueur de patienter jusqu’à l’été.

Le montant exact que réclamerait le Rayo n’est pas connu. Certaines publications avancent une valorisation proche de 10 millions d’euros, mais aucune demande officielle ni offre à ce prix n’a été confirmée.

Un besoin immédiat pour Genesio

Sur le plan sportif, le calendrier pourrait inciter l’OM à agir rapidement.

Amine Gouiri réalise un début de saison convaincant, mais les solutions derrière l’international algérien restent limitées.

Neal Maupay n’a pas réussi à s’imposer durablement, tandis que Faris Moumbagna dispose d’un temps de jeu très réduit.

Le staff olympien cherche donc à renforcer sa rotation offensive.

Selon les informations de La Provence, un avant-centre figure parmi les trois profils souhaités pour janvier, avec un défenseur central et un milieu box-to-box.

Dans ces conditions, attendre juin pour recruter Camello ne répondrait pas aux besoins immédiats de Genesio.

Mais dépenser plusieurs millions dès janvier pourrait être difficilement compatible avec les restrictions financières du club.

Le prochain passage devant la DNCG, prévu début décembre, sera déterminant pour connaître les possibilités réelles de recrutement de Marseille.

Une opportunité qui pourrait échapper à l’OM

Le dossier Camello illustre parfaitement les difficultés auxquelles les dirigeants marseillais sont confrontés.

Sur le papier, l’attaquant espagnol coche plusieurs cases : 25 ans, une expérience de la Liga, un rendement offensif intéressant et une fin de contrat proche.

Mais ces mêmes arguments attirent d’autres clubs européens.

Côme pourrait disposer d’une plus grande liberté pour investir dès janvier, tandis que plusieurs équipes espagnoles chercheraient à convaincre le joueur de poursuivre sa carrière en Liga.

Pour Marseille, la priorité pourrait donc être d’obtenir rapidement un accord sur les conditions d’une arrivée future.

Reste à savoir si Sergio Camello acceptera de patienter jusqu’à l’été 2027 ou si l’OM devra envisager une opération payante dès le mercato hivernal.

Une décision qui dépendra autant des ambitions sportives de Bruno Genesio que des moyens financiers accordés à Grégory Lorenzi.