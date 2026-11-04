L’Olympique de Marseille aurait identifié une nouvelle piste offensive pour l’été 2027. Selon le journaliste Matteo Moretto, le club phocéen surveille Sergio Camello, attaquant espagnol du Rayo Vallecano. Auteur de 7 buts et 2 passes décisives en 11 rencontres de Liga cette saison, le joueur de 25 ans présente un atout majeur : son contrat expire en juin prochain. Mais l’OM devra faire face à une concurrence européenne.

Le directeur sportif Grégory Lorenzi pourrait avoir identifié une opportunité intéressante pour renforcer l’attaque de Bruno Genesio à moindre coût. Alors que l’OM doit composer avec d’importantes contraintes financières, le nom de Sergio Camello apparaît dans les pistes étudiées pour le prochain mercato estival.

Selon les informations du journaliste italien Matteo Moretto, publiées le 25 octobre sur X et évoquées sur Radio Marca, Marseille figure parmi les clubs qui suivent l’avant-centre du Rayo Vallecano. Un intérêt qui n’a toutefois débouché, à ce stade, sur aucune offre connue.

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Sergio Camello, 7 buts en Liga et bientôt libre ?

Formé à l’Atlético de Madrid, Sergio Camello évolue au Rayo Vallecano depuis 2023. Cette saison, l’attaquant espagnol réalise un début de championnat particulièrement efficace.

Selon les statistiques officielles de La Liga, il totalise 7 buts et 2 passes décisives en 11 matchs, des performances qui attirent l’attention de plusieurs clubs européens.

Son principal atout sur le marché reste sa situation contractuelle. Engagé jusqu’en juin 2027, Camello pourrait quitter le Rayo librement l’été prochain si aucune prolongation n’intervient d’ici là.

Une perspective intéressante pour Marseille, qui cherche à anticiper ses besoins offensifs sans engager de dépenses importantes en indemnités de transfert.

Comme nous l’expliquions récemment, plusieurs joueurs seraient déjà intéressés par une arrivée à l’OM lors des prochains mercatos↗. Mais la situation financière du club impose toujours une grande prudence.

L’OM devra faire face à la concurrence de Côme

Le dossier est loin d’être simple. Selon Matteo Moretto, plusieurs formations italiennes, dont Côme, suivent également Sergio Camello. Des clubs espagnols seraient aussi attentifs à sa situation.

Marseille ne dispose donc d’aucune exclusivité sur cette piste, et aucune négociation avancée n’a été annoncée.

L’intérêt supposé pour l’Espagnol intervient alors que la direction olympienne réfléchit à l’évolution de son secteur offensif. Amine Gouiri occupe actuellement une place importante dans le dispositif de Genesio, tandis que les situations de Neal Maupay et Faris Moumbagna restent à surveiller.

Le club envisage notamment une possible porte de sortie pour Moumbagna dès janvier 2027↗. Plusieurs attaquants sont également concernés par les échéances contractuelles de l’effectif en 2027 et 2028↗.

Avec ses statistiques et sa fin de contrat annoncée, Sergio Camello présente donc le profil d’une opportunité à surveiller pour Lorenzi. Reste que l’intérêt rapporté par Matteo Moretto ne constitue ni une offre ni un accord, et qu’un recrutement sans indemnité de transfert impliquerait malgré tout des frais salariaux et éventuellement une prime à la signature.