Alors qu’Emerson Palmieri souhaiterait toujours retrouver Santos, son club formateur, l’Olympique de Marseille conserve un atout important dans ce dossier. Contrairement à certaines informations circulant en France, le latéral gauche a lui-même confirmé au média brésilien 365Scores que l’option de prolongation de son contrat jusqu’en juin 2028 appartient à l’OM. Une situation qui pourrait permettre à Marseille de conserver son joueur ou de négocier son départ plutôt que de le laisser partir libre.

L’avenir d’Emerson Palmieri continue d’alimenter les discussions au Brésil. Selon le journaliste Lucas Musetti Perazolli, spécialiste de Santos, le défenseur de l’Olympique de Marseille souhaiterait toujours retourner dans son club formateur.

Une volonté qui n’a rien de nouveau. L’été dernier, l’international italien avait déjà trouvé un accord avec Santos, avant que Marseille ne décide finalement de le conserver.

Mais alors que plusieurs médias évoquent désormais un départ libre en juin 2027, une déclaration du joueur apporte un éclairage important sur sa situation contractuelle.

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Une option jusqu’en 2028 qui appartient à l’OM

Dans une interview accordée le 29 octobre au média brésilien 365Scores, Emerson Palmieri a été interrogé sur la possibilité de signer un précontrat avec Santos dès janvier prochain.

Sa réponse est particulièrement intéressante.

Le défenseur a expliqué que son engagement avec Marseille comportait une clause permettant au club français de prolonger son contrat d’une saison supplémentaire.

« Si Marseille active cette clause, je prolonge d’un an », a-t-il déclaré.

L’ancien joueur de Chelsea a également précisé que l’OM disposait, selon lui, de cette possibilité jusqu’à la fin de la saison.

Une information qui change sensiblement la lecture du dossier.

Emerson ne peut donc pas simplement décider de refuser cette option, contrairement à ce qu’affirment certaines publications. Son activation dépendrait de la direction marseillaise, sous réserve des conditions exactes prévues dans son contrat.

Marseille pourrait conserver la main sur un éventuel transfert

Cette particularité pourrait représenter un avantage pour Grégory Lorenzi.

Si l’OM décide d’activer l’option, Emerson pourrait être lié au club jusqu’en juin 2028, et non plus juin 2027.

Dans cette hypothèse, Santos devrait négocier avec Marseille pour obtenir sa signature avant l’expiration du nouveau contrat.

Le club phocéen pourrait ainsi conserver une possibilité de réclamer une indemnité de transfert.

Mais cette perspective reste théorique.

L’activation de l’option pourrait également prolonger les engagements salariaux de l’OM, dans un contexte de restrictions financières imposées par la DNCG.

La direction devra donc mettre en balance les considérations sportives et économiques avant de prendre une décision.

Et rien ne garantit que Santos accepterait de payer une indemnité. L’été dernier, le club brésilien souhaitait déjà obtenir la libération du joueur sans verser de compensation.

Emerson ne cache pas son attachement à Santos

Malgré cette situation contractuelle, Emerson Palmieri ne dissimule pas son envie de retrouver le Brésil.

Dans son entretien à 365Scores, le défenseur a réaffirmé son attachement à Santos, où il a débuté sa carrière professionnelle.

Il a aussi confirmé avoir trouvé un accord avec le club brésilien durant le précédent mercato, avant que les dirigeants marseillais ne changent de position.

Selon ses déclarations, Bruno Genesio et la direction sportive avaient demandé son maintien, notamment pour des raisons d’équilibre de l’effectif.

Un épisode déjà évoqué dans notre précédent article consacré au transfert avorté d’Emerson à Santos↗.

Une blessure qui complique encore son avenir

Autre élément important : Emerson est actuellement indisponible.

Le 16 novembre, l’OM a annoncé que son latéral avait subi une arthroscopie du genou gauche. Son retour à la compétition est attendu après plusieurs semaines de récupération.

Cette opération pourrait compliquer les discussions autour d’un éventuel départ dès le mercato hivernal.

La Juventus et la Fiorentina ont également été citées parmi les clubs intéressés par le défenseur, mais aucune négociation avancée n’a été confirmée.

Pour l’heure, l’OM doit surtout composer avec son absence dans le couloir gauche.

Si Emerson privilégie toujours un retour à Santos, son avenir n’est donc pas exclusivement entre ses mains. Grâce à son option contractuelle jusqu’en 2028, Marseille pourrait conserver un pouvoir de décision déterminant dans ce dossier.

Reste à savoir si le club souhaitera activer cette clause, négocier un transfert ou laisser partir son joueur libre à l’issue de la saison.