L’été dernier, l’Olympique de Marseille avait refusé de libérer Emerson Palmieri, pourtant proche de rejoindre Santos. Selon les informations du média brésilien ge.globo, le club phocéen avait finalement décidé de conserver son titulaire au poste de latéral gauche. Mais trois mois plus tard, la situation a changé : opéré du genou, l’international italien sera absent plusieurs semaines et son contrat arrive à échéance en juin 2027. Une situation qui pose désormais la question de son avenir, même si une option de prolongation d’une saison figure dans son engagement avec l’OM.

L’avenir d’Emerson Palmieri pourrait devenir l’un des dossiers à suivre lors des prochains mois à l’Olympique de Marseille.

Arrivé en provenance de West Ham à l’été 2025, le latéral italo-brésilien avait réussi à s’imposer comme une solution importante dans l’effectif marseillais. Mais son avenir avait déjà été au cœur de nombreuses discussions durant le dernier mercato.

En septembre, Santos, son club formateur, avait tenté de le faire revenir au Brésil. Une opération qui semblait même proche d’aboutir avant l’intervention des dirigeants olympiens.

Aujourd’hui, sa blessure au genou et sa situation contractuelle donnent une dimension nouvelle à ce dossier.

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Santos avait trouvé un accord avec Emerson, mais l’OM avait tout bloqué

Dans un article publié le 1er septembre↗, le média brésilien ge.globo révélait les coulisses de l’échec du transfert d’Emerson vers Santos.

Selon le journaliste José Edgar de Matos, le défenseur disposait d’un accord de principe avec le club brésilien. Mais cette opération nécessitait une résiliation de son contrat avec Marseille.

Santos ne souhaitait pas verser d’indemnité de transfert pour récupérer le joueur.

Or, après avoir initialement envisagé son départ, la direction marseillaise avait finalement changé de position.

Le dernier jour du mercato français, l’OM avait fait savoir au club brésilien qu’il refusait de libérer son latéral.

Emerson, alors titulaire dans l’équipe de Bruno Genesio, était considéré comme trop important pour être laissé libre.

Le club de Santos avait donc abandonné les négociations.

Un épisode confirmé quelques semaines plus tard par le joueur lui-même, qui expliquait dans La Provence avoir discuté avec ses dirigeants et son entraîneur avant d’accepter de poursuivre l’aventure marseillaise.

Trois mois plus tard, une blessure qui change la donne

Depuis, la situation sportive a évolué.

Titulaire lors des neuf premières journées de Ligue 1, Emerson avait pris une place importante dans l’organisation de Bruno Genesio.

Mais le 1er novembre, lors de la réception de Toulouse, il a été contraint de quitter prématurément ses partenaires en raison d’une douleur au genou gauche.

Initialement, son indisponibilité ne semblait pas devoir se prolonger.

Finalement, le défenseur de 32 ans a dû subir une arthroscopie du genou gauche.

Le 16 novembre, l’OM a confirmé que l’intervention s’était bien déroulée et que le joueur serait éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

FCM avait notamment relayé l’annonce de cette opération et les conséquences de son absence pour Genesio↗.

Cette blessure pourrait également compliquer les éventuelles discussions autour de son avenir.

Alors que la Fiorentina et la Juventus avaient manifesté un intérêt pour son profil, son indisponibilité risque de refroidir les clubs souhaitant recruter un joueur immédiatement opérationnel en janvier.

Quant à Santos, son intérêt reste connu, mais aucune nouvelle offre concrète n’a été confirmée.

Un contrat jusqu’en 2027, mais une option pour 2028

C’est l’autre particularité de ce dossier.

Emerson Palmieri est sous contrat avec l’OM jusqu’au 30 juin 2027, mais son engagement comporte également une option pour une saison supplémentaire, jusqu’en juin 2028.

Le joueur avait lui-même confirmé cette disposition en mai dernier, après la dernière rencontre de la saison contre Rennes.

Il avait alors reconnu ne pas connaître précisément les conditions d’activation de cette option.

Cette nuance est essentielle : Emerson ne sera pas nécessairement libre à l’issue de la saison si la prolongation prévue par son contrat peut être activée.

Selon les informations du journaliste brésilien Lucas Musetti, relayées récemment en France, le défenseur privilégierait toujours un retour à Santos et ne souhaiterait pas poursuivre son aventure marseillaise au-delà de son contrat actuel.

Mais aucune annonce officielle ne confirme que l’OM a renoncé à son option contractuelle, ni que les deux parties ont acté une séparation.

La question de son avenir reste donc ouverte.

L’OM risque-t-il de perdre une indemnité de transfert ?

Le cas d’Emerson pose également une question financière.

L’été dernier, Marseille avait choisi de conserver son titulaire plutôt que de faciliter son départ au Brésil.

Cette décision répondait principalement à une nécessité sportive, alors que le club ne disposait pas d’une grande profondeur d’effectif au poste de latéral gauche.

Mais si le joueur quittait Marseille gratuitement en juin prochain, l’OM ne récupérerait aucune indemnité.

À l’inverse, l’activation de l’option d’une année supplémentaire pourrait modifier la situation contractuelle et la marge de négociation du club.

Il convient toutefois de rappeler que Santos n’était pas disposé à payer une indemnité l’été dernier. Le refus marseillais n’a donc pas empêché l’encaissement d’une offre chiffrée qui aurait été formulée par le club brésilien.

L’enjeu est plutôt de savoir si l’OM pourra encore valoriser financièrement un joueur qu’il avait estimé indispensable quelques mois auparavant.

Dans un contexte de restrictions imposées par la DNCG, cette question pourrait prendre davantage d’importance.

Garcia et Koum, deux solutions qui pourraient peser sur son avenir

En attendant le retour d’Emerson, Ulisses Garcia devrait continuer à occuper le couloir gauche de la défense olympienne.

Le Suisse a déjà été titularisé lors des déplacements à Leverkusen et à Lens, avec des prestations qui lui permettent de prétendre à davantage de responsabilités.

Derrière lui, le jeune Alexi Koum représente une solution supplémentaire.

Comme nous l’évoquions récemment sur FCM, la blessure d’Emerson pourrait offrir une opportunité inattendue au jeune défenseur↗.

Leurs performances pendant l’absence du titulaire habituel pourraient participer aux réflexions du staff.

Car si Garcia parvient à convaincre Genesio et que Koum poursuit sa progression, la question d’un renouvellement du poste pourrait se poser différemment l’été prochain.

À l’inverse, des difficultés dans ce secteur rappelleraient à quel point Emerson reste important pour l’équilibre de l’équipe.

L’OM avait refusé de laisser partir Emerson au Brésil parce qu’il était indispensable. Quelques mois plus tard, sa blessure et sa situation contractuelle obligent le club à préparer plusieurs scénarios.

Entre un éventuel retour à Santos, un intérêt venu d’Italie et la possibilité d’une prolongation jusqu’en 2028, le dossier est loin d’être réglé.