Alors qu’il semblait déterminé à terminer la saison à l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Højbjerg pourrait finalement revoir ses plans. Selon les dernières informations de la presse italienne, le milieu de terrain danois serait désormais ouvert à un transfert vers la Juventus Turin dès le mercato hivernal. Une évolution importante, alors que l’OM pourrait être contraint de réaliser de nouvelles ventes pour répondre aux exigences de la DNCG.

L’avenir de Pierre-Emile Højbjerg pourrait connaître un nouveau rebondissement. Après avoir refusé un transfert vers Newcastle United durant l’été, l’international danois avait choisi de poursuivre son aventure à l’Olympique de Marseille, malgré la volonté de la direction de réduire sa masse salariale.

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Encore récemment, un départ hivernal ne semblait pas correspondre aux intentions du joueur. Le 6 novembre, le journaliste italien Niccolò Ceccarini expliquait dans Tuttomercatoweb que Højbjerg ne paraissait pas disposé à quitter Marseille, laissant penser qu’il privilégiait une fin de saison sous le maillot olympien.

Mais les dernières informations venues d’Italie pourraient remettre en question cette tendance.

Højbjerg désormais ouvert à un transfert à la Juventus ?

Selon La Gazzetta dello Sport, Pierre-Emile Højbjerg ne serait pas opposé à rejoindre la Juventus Turin dès le mois de janvier.

Une évolution notable par rapport aux informations publiées quelques jours auparavant par Tuttomercatoweb, qui évoquait un joueur peu enclin à quitter Marseille en cours de saison.

Ce possible changement de position pourrait notamment s’expliquer par l’intérêt du projet turinois. La Juventus recherche un milieu expérimenté pour renforcer l’effectif de Luciano Spalletti, confronté à plusieurs difficultés dans l’entrejeu.

Le 10 novembre, le journaliste italien Andrea Losapio précisait également dans Tuttomercatoweb que Højbjerg serait tenté par une expérience en Italie.

La Fiorentina continue elle aussi de surveiller sa situation, mais la perspective de rejoindre un club du calibre de la Juventus pourrait peser davantage dans la réflexion du Danois.

Ces différentes informations restent toutefois à prendre avec précaution : Højbjerg n’a pas publiquement confirmé un changement de position concernant son avenir à Marseille.

Un départ estimé entre 10 et 15 millions d’euros

La presse italienne évoque également les conditions financières d’un éventuel transfert.

Selon La Gazzetta dello Sport, l’OM pourrait réclamer environ 15 millions d’euros pour libérer le milieu danois, sous contrat jusqu’en juin 2028.

De son côté, Tuttomercatoweb avançait le 10 novembre une valorisation plus proche de 10 millions d’euros, voire légèrement inférieure.

Ces estimations restent indicatives et aucun accord entre Marseille et la Juventus n’a été annoncé.

Mais au-delà de l’indemnité de transfert, un départ de Højbjerg permettrait également à l’OM de réaliser une économie importante sur sa masse salariale.

Le Danois fait partie des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif marseillais, un élément qui pourrait peser dans les réflexions de la direction.

La DNCG pourrait accélérer son départ

Car cette possible ouverture du joueur intervient dans un contexte financier particulièrement délicat pour Marseille.

Selon les informations de L’Équipe, les ventes réalisées durant le dernier mercato estival n’auraient pas permis d’atteindre l’ensemble des objectifs économiques du club.

Comme nous l’expliquions récemment sur FCM, de nouveaux départs pourraient être nécessaires dès janvier↗, alors que Marseille doit prochainement présenter sa situation devant la DNCG.

Le prochain rendez-vous avec le gendarme financier, attendu début décembre, pourrait donc jouer un rôle déterminant dans les décisions de la direction.

Dans ce contexte, Højbjerg représente un profil susceptible de permettre au club de réaliser une double opération financière : encaisser une indemnité de transfert et alléger sa masse salariale.

La situation serait d’autant plus favorable à une négociation si le joueur acceptait désormais d’envisager un départ en cours de saison.

Reste à savoir si la Juventus passera concrètement à l’offensive lors du mercato hivernal.

Un nouveau casse-tête pour Bruno Genesio

Sur le plan sportif, un éventuel départ du Danois pourrait néanmoins compliquer les plans de Bruno Genesio.

Après un début de saison catastrophique, l’OM vient d’enchaîner cinq victoires consécutives en Ligue 1, passant de la 17e à la 4e place du classement.

Une remontée spectaculaire qui repose notamment sur les ajustements réalisés au milieu de terrain et sur la montée en puissance de plusieurs joueurs.

Si l’émergence de Tochukwu Nnadi offre une nouvelle solution dans l’entrejeu, Højbjerg conserve une expérience et une capacité à organiser le jeu qui restent précieuses pour l’entraîneur marseillais.

Son départ en janvier pourrait donc fragiliser un secteur qui commence seulement à retrouver de la stabilité.

Le technicien olympien avait déjà obtenu gain de cause cet été en s’opposant au départ d’Igor Paixão vers Sunderland. Mais les contraintes financières pourraient cette fois limiter sa marge de manœuvre.

Alors qu’il semblait privilégier une fin de saison à Marseille, Højbjerg serait donc désormais prêt à étudier une opportunité à la Juventus. Une évolution qui pourrait faciliter les plans de la direction olympienne, sans pour autant garantir un transfert.

Entre l’intérêt du club italien, les contraintes de la DNCG et la volonté encore incertaine du joueur, le dossier devrait continuer d’animer les prochaines semaines du mercato marseillais.