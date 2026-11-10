L’Olympique de Marseille doit repasser devant la DNCG fin novembre ou début décembre. Malgré les économies réalisées cet été, le club pourrait être contraint de vendre de nouveaux joueurs en janvier. Une situation attendue, mais qui menace désormais la bonne dynamique sportive de l’équipe de Bruno Genesio.

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Le prochain grand rendez-vous de l’OM ne se jouera pas sur un terrain. Fin novembre ou début décembre, les dirigeants marseillais devront présenter leur situation financière devant la Direction nationale du contrôle de gestion.

Selon les informations de L’Équipe, le gendarme financier réclamerait la poursuite de la cure d’austérité engagée durant l’été. L’OM pourrait donc devoir réaliser de nouvelles ventes lors du mercato hivernal, sous peine de voir les restrictions actuelles maintenues ou renforcées.

Retrouvez notre analyse complète dans la vidéo ci-dessous.

Une situation annoncée dès septembre

Cette menace ne constitue pas réellement une surprise. Après la fermeture du mercato estival, Stéphane Richard avait reconnu que les objectifs financiers du club n’avaient pas été totalement atteints.

Le président marseillais avait notamment expliqué que la masse salariale restait supérieure au niveau attendu, malgré une baisse déjà estimée entre 30 et 35 %. L’OM avait pourtant réalisé un mercato particulièrement austère, avec de nombreux départs et aucune arrivée.

Richard avait également annoncé un nouveau point avec la DNCG avant le marché de janvier. Il refusait cependant d’envisager une nouvelle vague de départs sans possibilité de renforcer l’effectif.

La prudence reste donc nécessaire : aucune sanction supplémentaire n’a encore été prononcée et aucune vente n’est officiellement programmée. Tout dépendra du dossier présenté par l’OM et des garanties éventuellement apportées par Frank McCourt.

Des économies importantes, mais encore insuffisantes ?

Les projections publiées autour des finances marseillaises permettent de mesurer l’ampleur des efforts déjà réalisés.

Selon une estimation de 13Pichado, la masse salariale chargée pourrait être passée d’environ 150 millions d’euros à 105 millions d’euros. Les charges hors mutations auraient également reculé de 245 à environ 190 millions d’euros.

Ces montants ne constituent pas les comptes officiels de l’OM. Ils montrent néanmoins que le club a considérablement réduit ses coûts sans retrouver une marge de manœuvre suffisante.

La valeur estimée de l’effectif a également fortement diminué. Selon les données de Transfermarkt, elle serait passée d’environ 386 millions d’euros au printemps à 181,9 millions après le mercato estival.

Cette chute de plus de 50 % ne correspond pas à une perte comptable de 204 millions d’euros. Elle reflète une estimation de la valeur sportive des joueurs présents dans l’effectif. Les ventes, les fins de prêts et les départs temporaires ont mécaniquement réduit la valorisation du groupe.

Nous avions déjà détaillé cette importante dévalorisation dans notre article consacré à la chute de la valeur de l’effectif de l’OM↗.

Höjbjerg et Paixão parmi les dossiers sensibles

Pour poursuivre son redressement, l’OM pourrait être attentif aux offres concernant ses joueurs les mieux rémunérés ou disposant d’une forte valeur marchande.

Le nom de Pierre-Emile Höjbjerg est logiquement évoqué. Le milieu danois possède l’un des salaires les plus importants du vestiaire, estimé autour de six millions d’euros fixes par saison. Son départ permettrait au club de réduire fortement ses charges.

La situation d’Igor Paixão pourrait également être surveillée. L’ailier brésilien représente une valeur marchande importante et pourrait permettre à l’OM de réaliser une plus-value. Mais son départ constituerait aussi une perte sportive majeure pour Bruno Genesio.

Pour le moment, aucun départ n’est acté. Gregory Lorenzi ne souhaite pas placer de joueurs dans un loft et privilégie une gestion plus respectueuse des situations individuelles.

Le paradoxe entre les finances et le terrain

La bonne série de l’OM change partiellement le contexte. Les Marseillais ont retrouvé une dynamique positive et peuvent de nouveau envisager une qualification européenne.

Mais les résultats sportifs ne règlent pas immédiatement les exigences de la DNCG.

Le club doit encore réduire ses dépenses pour assainir ses comptes. Dans le même temps, vendre des titulaires pourrait affaiblir l’équipe, compromettre ses objectifs et réduire ses futures recettes européennes.

C’est tout le paradoxe de la situation actuelle : l’OM doit améliorer ses finances sans détruire sa valeur sportive.

Investisseurs, garanties de McCourt ou vente du club ?

Plusieurs leviers peuvent être étudiés avant janvier : vendre des joueurs secondaires, céder un gros salaire, négocier des baisses de rémunération ou lisser certains contrats.

Une nouvelle garantie financière de Frank McCourt pourrait aussi permettre au club de présenter un dossier plus solide. Mais le propriétaire américain semble désormais vouloir limiter sa participation au financement des déficits courants.

L’arrivée de nouveaux investisseurs ou une ouverture du capital représente une autre hypothèse. La question d’une vente du club pourrait également revenir dans les discussions si McCourt refuse de continuer à couvrir les pertes.

À ce stade, aucun nouvel investisseur et aucun processus de vente ne sont annoncés. L’évolution de l’actionnariat reste une possibilité, pas une information officialisée. Une piste que nous avions déjà évoquée dans notre analyse sur l’ouverture éventuelle du capital de l’OM↗.

Le passage devant la DNCG doit désormais permettre de connaître la marge de manœuvre réelle du club. L’OM devra choisir entre de nouvelles ventes, un effort supplémentaire de son propriétaire ou l’arrivée de partenaires financiers.

Selon vous, l’OM doit-il vendre un joueur majeur en janvier pour satisfaire la DNCG ?