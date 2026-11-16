L’Olympique de Marseille prépare activement son mercato hivernal malgré les incertitudes entourant son prochain passage devant la DNCG. Selon La Provence, Grégory Lorenzi recherche notamment un milieu box-to-box capable d’apporter davantage d’activité et de projection dans l’entrejeu. Un profil qui pourrait correspondre à Adem Zorgane, international algérien de l’Union Saint-Gilloise, déjà approché par Marseille l’été dernier. Mais sa récente prolongation de contrat jusqu’en 2031 pourrait compliquer une éventuelle opération.

L’Olympique de Marseille a identifié ses priorités pour le prochain mercato. Malgré les restrictions financières qui pèsent sur le club, Grégory Lorenzi et sa cellule de recrutement travaillent sur plusieurs renforts susceptibles de compléter l’effectif de Bruno Genesio.

Selon les informations de La Provence reprises ce lundi sur FCM↗, trois postes sont particulièrement ciblés : un défenseur central, un avant-centre et un milieu box-to-box.

Pour ce dernier poste, une ancienne piste pourrait correspondre aux caractéristiques recherchées : Adem Zorgane, milieu international algérien de 26 ans, actuellement sous contrat avec l’Union Saint-Gilloise.

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Zorgane avait confirmé les contacts avec l’OM

Le nom d’Adem Zorgane n’est pas nouveau dans l’environnement marseillais.

Au mois d’août dernier, le joueur avait lui-même confirmé auprès de La Gazette du Fennec↗ l’existence de contacts avec l’Olympique de Marseille.

À l’époque, le club phocéen cherchait déjà à renforcer son entrejeu, tandis que l’international algérien envisageait de franchir un nouveau palier dans sa carrière.

Les discussions n’avaient cependant pas connu d’avancée significative, notamment en raison des contraintes financières marseillaises.

Selon le média algérien, une arrivée sous la forme d’un prêt avec option d’achat avait été envisagée comme possibilité pour contourner la difficulté d’un transfert définitif.

Finalement, Zorgane était resté en Belgique.

Mais le besoin exprimé aujourd’hui par Grégory Lorenzi pourrait redonner de l’intérêt à ce profil, même si aucune reprise des discussions entre Marseille et l’entourage du joueur n’a été confirmée.

Un profil de relayeur qui correspond aux besoins de Genesio ?

Arrivé à l’Union Saint-Gilloise en juillet 2025 en provenance de Charleroi, Adem Zorgane s’est progressivement imposé comme un élément important de l’entrejeu bruxellois.

Milieu relayeur de formation, le joueur de 26 ans possède plusieurs caractéristiques recherchées chez un box-to-box : une bonne qualité de passe, la capacité à se projeter et une activité régulière dans l’entrejeu.

Les statistiques publiées par la Pro League belge illustrent notamment sa participation aux différentes phases du jeu.

Depuis le début de la saison 2026-2027, Zorgane totalise 9 apparitions en championnat, 1 but, 17 passes clés et 48 récupérations, avec un taux de réussite de 87 % dans ses transmissions.

Un profil qui pourrait apporter des solutions supplémentaires à Bruno Genesio, notamment pour accompagner les transitions et améliorer la circulation du ballon.

L’OM dispose déjà de plusieurs options au milieu, avec Pierre-Emile Højbjerg, Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli, mais recherche visiblement un joueur capable de multiplier les courses entre les deux surfaces.

La question de la complémentarité reste néanmoins importante.

En août dernier, le journaliste Nabil Djellit avait notamment estimé que Zorgane présentait un profil relativement proche de celui d’Abdelli, jugeant son recrutement peu prioritaire pour Marseille.

Une analyse qui mérite d’être prise en compte : si Zorgane possède des qualités de relayeur, son recrutement ne garantirait pas nécessairement l’apport physique et la percussion recherchés par le staff.

Une prolongation jusqu’en 2031 qui complique le dossier

C’est probablement le principal obstacle à une éventuelle arrivée du milieu algérien.

Le 31 octobre dernier, l’Union Saint-Gilloise a officiellement annoncé la prolongation d’Adem Zorgane jusqu’en juin 2031↗.

Alors que son précédent contrat expirait en 2029, le club belge a décidé de sécuriser son joueur pour deux saisons supplémentaires.

Un choix qui place désormais la direction bruxelloise en position de force dans d’éventuelles négociations.

L’Union rappelle que Zorgane a disputé 60 rencontres officielles, inscrit 5 buts et délivré 10 passes décisives depuis son arrivée à l’été 2025, au moment de l’annonce de sa prolongation.

Sa valeur marchande est estimée autour de 12 millions d’euros par Transfermarkt, mais cette estimation ne constitue pas un prix de vente fixé par son club.

Surtout, Zorgane attire également l’attention d’autres formations européennes.

Selon les informations de DZfoot publiées le 11 novembre↗, Naples continue de surveiller l’international algérien, qui figure parmi les profils étudiés pour renforcer son milieu de terrain.

La concurrence pourrait donc être importante si Marseille décidait de revenir dans ce dossier.

La DNCG et la formule du prêt, deux éléments déterminants

Pour l’OM, la faisabilité financière reste la principale interrogation.

Selon La Provence, Grégory Lorenzi privilégierait notamment des joueurs connaissant déjà la Ligue 1 et susceptibles de rejoindre Marseille sous forme de prêts.

Or, Zorgane n’a jamais évolué dans le championnat français, même s’il dispose d’une solide expérience du football belge et de la scène européenne.

Son contrat jusqu’en 2031 rendrait également un prêt particulièrement dépendant de la volonté de l’Union Saint-Gilloise.

Le club marseillais doit surtout attendre son prochain passage devant la DNCG début décembre, dans l’espoir d’obtenir davantage de marge pour recruter.

La direction travaille notamment sur une nouvelle réduction de sa masse salariale et sur des recettes supplémentaires.

Dans ce contexte, une opération impliquant un joueur valorisé autour de 12 millions d’euros paraît difficile sans montage financier adapté ou départ préalable.

Une ancienne piste à réactiver pour Lorenzi ?

Alors que l’OM vient de retrouver une dynamique positive avec cinq victoires consécutives en Ligue 1, Bruno Genesio souhaite disposer d’un effectif suffisamment complet pour poursuivre sa remontée au classement et rester compétitif sur la scène européenne.

Le recrutement d’un milieu capable d’apporter davantage de mobilité et de projection figure donc parmi les priorités identifiées par la direction.

Avec son expérience en Belgique, son statut d’international algérien et ses qualités techniques, Adem Zorgane présente plusieurs arguments intéressants.

Mais sa récente prolongation, la concurrence de Naples et les contraintes financières marseillaises rendent une arrivée dès janvier particulièrement incertaine.

Reste à savoir si Grégory Lorenzi décidera de réactiver cette ancienne piste ou de privilégier un profil plus accessible financièrement.

Pour le moment, Zorgane représente donc une possibilité à étudier plutôt qu’une négociation relancée. Mais son nom pourrait naturellement revenir dans les discussions autour du futur milieu box-to-box recherché par Marseille.