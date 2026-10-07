Mercato OM : Lorenzi ne voulait pas que le club « se fasse piller… »

Igor Paixao aurait pu être concerné par le grand dégraissage opéré par l’OM cet été. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Grégory Lorenzi révèle que la direction sportive a finalement demandé à Frank McCourt de conserver l’ailier brésilien afin de maintenir un minimum de compétitivité dans l’effectif de Bruno Genesio.

« Le propriétaire nous a entendus pour Igor Paixao »

L’été marseillais a été marqué par de nombreux départs et par l’impossibilité de recruter en raison des contraintes financières.

Dans ce contexte, Igor Paixao faisait lui aussi partie des joueurs susceptibles de quitter l’OM. Mais Grégory Lorenzi explique que le club a fini par mettre un frein à cette logique de ventes.

« Dans les derniers instants du mercato, on a voulu garder un cap, un minimum de joueurs pour un minimum de compétitivité, et le propriétaire nous a entendus pour Igor Paixao. »

Une déclaration qui confirme que le Brésilien aurait pu être vendu si la nécessité financière avait primé jusqu’au bout.

Lorenzi voulait éviter que l’OM soit « pillé »

Le directeur sportif revient également sur les conditions très particulières du mercato marseillais.

Selon lui, la communication autour de la nécessité de vendre a fragilisé la position du club dans les négociations.

« On n’a pas eu beaucoup d’offres pour nos joueurs. Est-ce lié au contexte global, à la communication autour de Marseille ? Ça a commencé à parler, ça partait dans tous les sens, tout le monde était à vendre… Cela n’a pas forcément arrangé la situation. »

Lorenzi explique avoir voulu empêcher les clubs intéressés de profiter de la situation dans les dernières heures.

« Je ne voulais pas que les clubs arrivent en dernière minute et qu’on se fasse piller, avec des offres au rabais. »

Paixao finalement considéré comme indispensable

Le maintien de Paixao apparaît donc comme un arbitrage sportif effectué au milieu d’un mercato essentiellement consacré aux économies.

Alors que l’OM a terminé l’été avec dix départs et aucune arrivée, la direction a estimé qu’elle ne pouvait pas continuer à affaiblir l’effectif de Genesio.

Cette décision prend encore davantage de poids au regard des difficultés rencontrées depuis le début de saison. Avec un groupe réduit, l’OM s’apprête désormais à entrer dans une période particulièrement chargée, au cours de laquelle Paixao pourrait devenir l’un des joueurs les plus sollicités du secteur offensif.

Un été sous très forte contrainte

Lorenzi confirme surtout à travers cet épisode à quel point le mercato estival a été dicté par la situation économique du club.

Le directeur sportif explique dans la même interview avoir été recruté pour mettre en place un modèle basé sur des joueurs moins coûteux, de l’anticipation et des plus-values, mais sans avoir eu la possibilité de réellement lancer ce projet durant l’été. Texte collé

Igor Paixao est donc finalement resté à Marseille après une intervention de la direction sportive auprès de Frank McCourt. Un choix destiné avant tout à préserver un minimum de compétitivité dans un effectif déjà fortement amputé par les départs.