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11 départs et aucune arrivée ! Le recap’ du mercato de l’OM 2026 !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Le mercato estival 2026 a fermé ses portes mardi à 20h ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2026. 11 départs pour aucune arrivée !

 

 

ARRIVEES

OFFICIEL
Nom Club Montant du Transfert

 

DÉPARTS

OFFICIEL
Nom Club Montant du Transfert
Benjamin Pavard Inter Fin du prêt
Arthur Vermeeren RB Leipzig Fin du prêt
Ethan Nwaneri Arsenal Fin du prêt
Bilal Nadir Hambourg Fin de contrat
Mason Greenwood Fener 24M€
Hamed Junior Traoré Genoa Prêt 2M€ + OA 8M€
Pierre-Emerick Aubameyang La Corogne 1.5M€
Facundo Medina Lerverkusen 23M€ + 2M€ de bonus
Geronimo Rulli Manchester City 3,5M€
Leonardo Balerdi AS Roma Prêt 1M€ + OA 13M€
Quinten Timber Crystal Palace 20M€ bonus compris

 

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