L’Olympique de Marseille continuerait de surveiller Santiago Hezze, milieu de terrain argentin de l’Olympiakos, qui avait inscrit le but de la victoire grecque au Vélodrome en Ligue Europa. Selon plusieurs médias étrangers, des contacts auraient été pris avec l’entourage du joueur. Mais le club grec réclamerait au moins 20 millions d’euros pour envisager son départ. Un montant particulièrement élevé alors que l’OM doit composer avec les incertitudes liées à son prochain passage devant la DNCG.

L’Olympique de Marseille prépare-t-il déjà l’après-Pierre-Emile Højbjerg ? Alors que l’avenir du milieu international danois continue d’alimenter les rumeurs en Italie, la direction olympienne garderait un œil attentif sur Santiago Hezze, milieu défensif argentin de 25 ans évoluant à l’Olympiakos.

Le joueur n’est pas inconnu des supporters marseillais. Le 15 octobre dernier, il avait inscrit l’unique but de la victoire de son équipe au stade Vélodrome (0-1), lors de la troisième journée de Ligue Europa.

Une prestation qui aurait renforcé l’intérêt des recruteurs olympiens pour son profil.

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L’OM aurait approché l’entourage de Santiago Hezze

Selon les informations relayées le 13 novembre par TransferFeed↗, l’OM ferait partie des clubs français ayant pris des renseignements auprès de l’entourage de Santiago Hezze.

Le milieu argentin était déjà suivi par Marseille durant le mercato estival. Son nom avait notamment été évoqué au mois d’août par le journaliste anglais Pete O’Rourke, avant d’être de nouveau cité en octobre par Ekrem Konur.

Cette fois, les informations font état de contacts avec son représentant, sans qu’une proposition officielle ait été transmise à l’Olympiakos.

Plusieurs formations européennes surveilleraient également sa situation. Villarreal, le VfB Stuttgart et des clubs de Premier League figureraient parmi les prétendants.

Selon le média suisse 4-4-2.com, qui a consacré un article au dossier le 5 novembre↗, Stuttgart aurait notamment placé le milieu argentin sur sa liste de recrues potentielles.

Une concurrence qui pourrait compliquer les ambitions de Grégory Lorenzi.

L’Olympiakos réclamerait au moins 20 millions d’euros

Le principal obstacle pourrait toutefois être financier.

Toujours selon 4-4-2.com, l’Olympiakos n’envisagerait pas de céder Santiago Hezze pour moins de 20 millions d’euros.

Le club grec souhaiterait également conserver un pourcentage sur une éventuelle future revente.

Un montant sensiblement supérieur à la valeur marchande de 14 millions d’euros attribuée au joueur par Transfermarkt.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, le milieu argentin dispose encore de près de deux saisons d’engagement avec le club du Pirée.

L’Olympiakos n’est donc pas dans l’obligation de s’en séparer rapidement.

Selon la presse grecque, le joueur pourrait être intéressé par un transfert vers l’un des cinq grands championnats européens. Il privilégierait notamment la poursuite de sa carrière en Europe, malgré un intérêt évoqué de River Plate.

Mais à ce stade, aucun accord n’existe entre les différentes parties.

Un profil qui pourrait intéresser Genesio

Formé à Huracán, en Argentine, Santiago Hezze a rejoint l’Olympiakos durant l’été 2023.

Milieu défensif de formation, il se distingue principalement par son activité à la récupération, son volume de course et sa capacité à répéter les efforts.

Son profil correspond à celui d’un joueur capable de sécuriser l’entrejeu tout en participant aux premières relances.

Des qualités qui pourraient intéresser Bruno Genesio, dont l’équipe a longtemps souffert d’un manque d’équilibre au milieu de terrain.

L’émergence de Tochukwu Nnadi a permis à l’OM de retrouver davantage d’intensité dans ce secteur, mais les interrogations concernant l’avenir de certains joueurs expérimentés restent nombreuses.

Pierre-Emile Højbjerg continue notamment d’être annoncé dans le viseur de la Juventus et de la Fiorentina, tandis que la situation de Geoffrey Kondogbia pourrait également évoluer lors des prochains mercatos.

Le recrutement d’un milieu plus jeune, capable de s’inscrire dans la durée, pourrait donc répondre à une logique de renouvellement de l’effectif.

D’autant que Hezze a déjà démontré sa capacité à évoluer sur la scène européenne, notamment lors de la victoire de l’Olympiakos au Vélodrome.

La DNCG pourrait compliquer les plans de Lorenzi

Mais l’intérêt supposé de Marseille pour le milieu argentin intervient dans un contexte économique particulièrement délicat.

Selon les informations de L’Équipe, l’OM pourrait être contraint de réaliser de nouvelles ventes lors du prochain mercato hivernal↗.

La réduction de la masse salariale et les objectifs de recettes issus des transferts restent au cœur des préoccupations de la direction.

Le club doit également présenter prochainement sa situation devant la DNCG, dont les décisions pourraient déterminer ses possibilités de recrutement en janvier.

Dans ces conditions, investir 20 millions d’euros sur un nouveau milieu de terrain semble difficilement envisageable sans départs importants ou assouplissement des contraintes financières.

Une éventuelle vente de Højbjerg pourrait certes libérer de la masse salariale et générer une indemnité de transfert, mais rien ne garantit que ces ressources pourraient être immédiatement réinvesties.

L’OM pourrait donc être davantage tenté de préparer un recrutement pour l’été 2027, lorsque sa situation économique sera potentiellement plus favorable.

Une piste à surveiller pour l’été prochain ?

Pour le moment, le dossier Santiago Hezze reste au stade de l’intérêt et des premiers renseignements.

La concurrence européenne, les exigences financières de l’Olympiakos et les restrictions qui pèsent sur Marseille constituent autant d’obstacles à une éventuelle opération dès janvier.

Mais cette piste témoigne de la volonté de la direction olympienne d’anticiper les évolutions de son milieu de terrain.

Après un début de saison particulièrement compliqué, Bruno Genesio a réussi à relancer son équipe, qui reste sur cinq victoires consécutives en Ligue 1 et une remontée de la 17e à la 4e place.

L’objectif sera désormais de préserver cette dynamique tout en préparant les prochaines évolutions de l’effectif.

Santiago Hezze, qui avait fait tomber l’OM au Vélodrome, pourrait ainsi devenir une cible sérieuse pour renforcer l’entrejeu marseillais. Mais avant d’envisager son arrivée, Grégory Lorenzi devra surtout savoir de quels moyens il disposera réellement pour recruter.