L’Olympique de Marseille pourrait revoir sa position concernant Igor Paixão lors du mercato hivernal. Selon RMC Sport, une offre avoisinant les 30 millions d’euros pourrait désormais être étudiée par la direction, alors que le Brésilien avait été retenu l’été dernier. Mais si un tel transfert permettrait de récupérer une somme importante, son bénéfice comptable serait bien inférieur au prix de vente. Une donnée essentielle dans le contexte des restrictions imposées par la DNCG.

Le dossier Igor Paixão pourrait de nouveau animer le mercato de l’Olympique de Marseille. Après avoir refusé de laisser partir son ailier l’été dernier, le club phocéen serait désormais disposé à réexaminer sa position.

Selon les informations de RMC Sport, publiées le 18 novembre, une proposition comparable aux quelque 30 millions d’euros évoqués lors de l’intérêt de Sunderland pourrait pousser les dirigeants à ouvrir des discussions.

Un changement de position qui s’expliquerait notamment par les performances irrégulières du Brésilien et les contraintes financières marseillaises.

Mais vendre Paixão pour 30 millions d’euros ne signifierait pas réaliser une plus-value équivalente.

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Un transfert à 35 M€ qui pèse encore dans les comptes

Recruté à l’été 2025 en provenance du Feyenoord Rotterdam, Igor Paixão avait coûté environ 30 millions d’euros fixes, auxquels pouvaient s’ajouter 5 millions d’euros de bonus.

L’ancien ailier du club néerlandais avait signé un contrat de cinq saisons, jusqu’en juin 2030.

Or, dans les comptes d’un club, une indemnité de transfert est généralement amortie sur la durée du contrat.

Dans le cas de Paixão, en prenant uniquement les 30 millions d’euros fixes, cela représente environ 6 millions d’euros d’amortissement par saison.

Fin juin 2026, après une saison complète, sa valeur nette comptable théorique était donc encore proche de 24 millions d’euros, comme l’expliquait le média spécialisé Sportune.

En janvier 2027, après environ dix-huit mois à Marseille, cette valeur pourrait se situer aux alentours de 21 millions d’euros, hors bonus activés, frais supplémentaires et éventuels ajustements comptables.

Une vente à 30 M€ ne représenterait pas 30 M€ de bénéfice

Si l’OM acceptait une offre de 30 millions d’euros cet hiver, la plus-value comptable théorique serait donc d’environ 9 millions d’euros.

Cette estimation reste indicative : elle dépend des modalités exactes du transfert initial, des bonus et des règles comptables appliquées par le club.

Elle permet néanmoins de comprendre pourquoi le prix affiché ne correspond pas au bénéfice réalisé.

Il faut également distinguer le résultat comptable et la trésorerie.

Un club peut enregistrer une vente à 30 millions d’euros sans encaisser immédiatement l’intégralité de cette somme, notamment si le paiement est échelonné.

Inversement, la valeur nette comptable restante du joueur n’est pas une somme que Marseille devrait automatiquement reverser à Feyenoord au moment du transfert.

Ces mécanismes sont importants dans la perspective du prochain passage devant la DNCG, qui examinera notamment la situation financière et les engagements du club.

Feyenoord pourrait aussi toucher une part du transfert

Un autre élément doit être pris en compte : la clause de revente négociée avec Feyenoord.

Selon les informations d’Onze Mondial, déjà relayées par FCM en août↗, le club néerlandais disposerait d’un pourcentage de 10 % sur une éventuelle plus-value de revente, et non de 30 % sur le montant total.

Si cette information se confirme, Feyenoord ne percevrait donc pas 3 millions d’euros sur une vente à 30 millions.

Le calcul dépendrait de la définition contractuelle de la plus-value et des bonus éventuellement versés.

À un prix de revente proche du coût d’acquisition initial, cette clause pourrait ainsi avoir un effet limité.

Les modalités précises de l’accord entre les deux clubs n’ont toutefois pas été rendues publiques.

Un départ qui affaiblirait aussi Genesio

Au-delà des chiffres, une éventuelle vente poserait un problème sportif.

Igor Paixão devait être l’un des principaux leaders offensifs de l’OM cette saison, après le départ de Mason Greenwood.

Mais le Brésilien peine à répondre pleinement aux attentes, malgré des qualités de percussion importantes.

Sa moyenne de 4,82/10 dans les évaluations de La Provence, au tiers de la saison, illustre des prestations encore irrégulières.

Pour autant, Bruno Genesio conserverait une certaine confiance dans son ailier, dont le profil reste difficile à remplacer à moindre coût.

Vendre Paixão permettrait de réduire la masse salariale et de dégager des ressources financières. Mais l’OM devrait ensuite trouver un joueur capable de prendre sa place, tout en respectant les restrictions budgétaires.

La question est donc moins de savoir combien Marseille pourrait afficher comme prix de vente que quelle marge financière et sportive cette opération lui apporterait réellement.

À quelques semaines du mercato, Grégory Lorenzi devra trouver le bon équilibre entre la nécessité d’assainir les comptes et celle de conserver une équipe compétitive.

Une offre de 30 millions d’euros pourrait faire réfléchir l’OM. Mais elle ne garantirait ni une plus-value spectaculaire ni la possibilité de réinvestir immédiatement la totalité de cette somme dans de nouvelles recrues.

Exemple chiffré : ce que représenterait une vente en janvier

Simulation comptable simplifiée, sur la base de 30 M€ de coût d’acquisition fixe, amortis sur cinq saisons, et d’une valeur nette estimée à 21 M€ en janvier 2027. Ce ne sont pas les comptes officiels de l’OM.

Prix de vente hypothétique Plus-value comptable estimée 25 M€ 4 M€ 30 M€ 9 M€ 35 M€ 14 M€ 40 M€ 19 M€

Ces montants ne déduisent pas d’éventuels frais, bonus comptabilisés ou sommes dues à Feyenoord.