Mercato OM : Paixao, une clause bien plus basse…

L’Olympique de Marseille pourrait être amené à vendre Igor Paixão cet été, alors que le club reste attentif aux opportunités permettant d’équilibrer ses comptes. Arrivé de Feyenoord en 2025, l’ailier brésilien conserve une belle cote sur le marché et intéresserait notamment des clubs anglais. En cas de revente, Feyenoord ne récupérerait pas 30 % du transfert, mais 10 % de la plus-value réalisée par l’OM, selon Onze Mondial.

Feyenoord n’a pas une clause de 30% sur Paixão

Recruté en provenance de Feyenoord à l’été 2025, Igor Paixão avait rejoint l’OM pour environ 30 millions d’euros, avec des bonus pouvant porter l’opération à près de 35 millions.

Selon les informations de Onze Mondial, le club néerlandais conserve une clause sur une éventuelle revente du Brésilien. Mais contrairement à certaines informations évoquant 30 %, Feyenoord bénéficierait en réalité de 10 % de la plus-value réalisée par Marseille.

Cette nuance est importante : le pourcentage ne s’applique pas au montant total d’une future vente, mais uniquement à la différence entre le prix de revente et l’investissement réalisé par l’OM.

Une éventuelle grosse vente serait lucrative pour l’OM

Igor Paixão s’est rapidement imposé à Marseille et a réalisé une première saison convaincante. Son rendement, avec 12 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues selon les données rapportées par Onze Mondial, lui permet de conserver une valeur intéressante sur le marché.

Son nom a notamment circulé du côté de la Premier League, avec Leeds United parmi les clubs cités. Une éventuelle offre importante pourrait donc placer l’OM face à une décision concernant l’avenir de son joueur.

À titre d’exemple, une vente à 50 millions d’euros, en retenant un investissement de 35 millions, générerait 15 millions d’euros de plus-value. La part de Feyenoord serait alors de 1,5 million d’euros sur cette base.

Pour l’heure, aucune vente n’est toutefois actée. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2030, Igor Paixão reste un joueur important de l’effectif marseillais. La clause avec Feyenoord pourrait néanmoins peser dans les calculs du club si une offre conséquente venait à arriver.