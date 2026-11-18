Il y a encore quelques semaines, Tochukwu Nnadi était présenté comme un candidat possible à un départ de l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal. Mais le milieu nigérian a progressivement inversé la tendance sous les ordres de Bruno Genesio. Devenu une solution régulière dans l’entrejeu olympien, il vient également de découvrir la sélection nationale du Nigeria. Un changement de statut qui pourrait rebattre les cartes pour janvier.

L’histoire de Tochukwu Nnadi à l’Olympique de Marseille a pris une tournure inattendue. Recruté pour environ 6 millions d’euros en provenance de Zulte Waregem lors du mercato hivernal 2026, le milieu nigérian avait longtemps peiné à trouver sa place.

Peu utilisé durant ses premiers mois à Marseille, puis freiné par une blessure au genou contractée fin août face à Monaco, le joueur de 23 ans semblait encore loin d’avoir convaincu.

Son avenir avait même fait l’objet de spéculations à l’approche du mercato de janvier.

Mais en quelques semaines, la situation a considérablement évolué.

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Fin octobre, un départ de l’OM était encore évoqué

Le 26 octobre, le média nigérian Soccernet évoquait la possibilité d’un départ de Nnadi en janvier↗.

Le site reprenait alors des informations relayées par Afrik-Foot, selon lesquelles Marseille pourrait envisager une vente ou un prêt de l’international nigérian.

À cette période, le joueur ne disposait pas encore d’une place clairement établie dans la hiérarchie de Bruno Genesio.

Un transfert définitif aurait pu permettre à l’OM de récupérer une indemnité, dans un contexte financier toujours contraint par les mesures de la DNCG.

Un prêt représentait également une hypothèse pour lui permettre d’accumuler du temps de jeu.

Ces possibilités n’avaient toutefois pas été confirmées officiellement par les dirigeants marseillais.

Et surtout, la situation sportive du joueur a rapidement changé.

Cinq titularisations en sept apparitions : Nnadi a saisi sa chance

Revenu de sa blessure au genou début octobre, Nnadi a profité des difficultés physiques rencontrées par plusieurs milieux marseillais pour obtenir davantage de responsabilités.

L’absence de Pierre-Emile Højbjerg, puis les incertitudes autour de Geoffrey Kondogbia, lui ont notamment permis d’intégrer régulièrement le onze de Genesio.

Face à Angers, le 18 octobre, il a disputé l’intégralité de la rencontre remportée 5-2 par Marseille.

Il a ensuite enchaîné avec 90 minutes contre Le Havre, 87 minutes face à Toulouse et une nouvelle titularisation lors du succès à Lens (2-1).

Selon les statistiques compilées par Soccernet le 10 novembre, le Nigérian avait disputé 466 minutes sur ses sept dernières apparitions, dont cinq titularisations.

Le média met également en avant la qualité de son jeu de passes, avec 264 transmissions réussies sur 286, soit 92,2 % de réussite sur la période étudiée.

Au-delà des chiffres, son profil apporte une dimension différente à l’entrejeu olympien.

Son activité à la récupération, sa capacité à multiplier les courses et son agressivité dans les duels permettent à Genesio de disposer d’une solution supplémentaire pour accompagner Højbjerg.

Le technicien marseillais peut ainsi adapter son milieu selon l’adversaire et les besoins du match.

FCM avait déjà souligné début novembre l’importance du choix médical effectué par Nnadi pour revenir rapidement à la compétition↗.

Le Nigeria a également remarqué sa progression

Ce changement de statut n’est pas passé inaperçu dans son pays.

Le 10 novembre, Soccernet consacrait un nouvel article aux performances de Nnadi à Marseille↗, cette fois pour souligner leur rôle dans son retour sur la scène internationale.

Le sélectionneur Éric Chelle a décidé de convoquer le milieu olympien pour les rencontres face à la Tanzanie, dans le cadre des qualifications pour la CAN 2027.

Une récompense importante pour un joueur qui avait encore très peu de temps de jeu quelques semaines auparavant.

Nnadi a même connu sa première titularisation avec les Super Eagles lors de la victoire contre la Tanzanie (3-1), le 13 novembre.

Remplacé à la pause, il n’a pas totalement convaincu dans le système initialement choisi par Chelle, qui a procédé à plusieurs ajustements tactiques.

Cette première expérience internationale confirme néanmoins la nouvelle visibilité acquise par le Marseillais.

Comme nous l’expliquions sur FCM après cette rencontre, le sélectionneur nigérian a justifié son remplacement par des considérations tactiques↗.

En quelques semaines, le joueur est ainsi passé d’un temps de jeu limité à une place régulière dans la rotation marseillaise et à une première expérience avec la sélection nationale.

Un nouveau problème pour Lorenzi au mercato ?

Cette progression pourrait également modifier les réflexions de Grégory Lorenzi.

Selon les informations de La Provence, l’OM souhaite notamment recruter un milieu box-to-box lors du mercato hivernal, si les restrictions financières le permettent.

Mais la montée en puissance de Nnadi pourrait inciter les dirigeants à réévaluer la profondeur de l’effectif dans ce secteur.

Le Nigérian possède des qualités proches de celles recherchées : du volume de course, de l’intensité et une capacité à répéter les efforts défensifs.

Il ne présente toutefois pas nécessairement toutes les caractéristiques d’un milieu capable de se projeter régulièrement dans la surface adverse et d’apporter des buts.

Son émergence ne règle donc pas automatiquement les besoins de recrutement identifiés par le club.

Elle pourrait néanmoins peser dans les arbitrages sportifs, notamment si Marseille devait privilégier certains postes en raison de ses contraintes financières.

Un départ de Nnadi en janvier priverait désormais Genesio d’un joueur qui a gagné en importance dans sa rotation.

De candidat au départ à véritable solution pour Genesio

La trajectoire de Tochukwu Nnadi illustre la rapidité avec laquelle les situations peuvent évoluer dans un effectif.

Encore évoqué parmi les départs possibles fin octobre, le Nigérian a profité de son retour de blessure et des opportunités offertes par Bruno Genesio pour se relancer.

Ses titularisations contre Angers, Le Havre, Toulouse et Lens ont contribué à renforcer sa place dans le groupe.

Sa première convocation avec le Nigeria représente une reconnaissance supplémentaire.

Mais sa situation n’est pas définitivement acquise. Le retour de Kondogbia, la concurrence au milieu et les choix tactiques de Genesio continueront de déterminer son temps de jeu.

Une chose a néanmoins changé : Nnadi n’apparaît plus seulement comme un joueur susceptible de partir pour obtenir davantage de minutes, mais comme une solution que l’OM pourrait avoir intérêt à conserver.

À quelques semaines du mercato hivernal, son avenir pourrait ainsi être abordé sous un angle très différent de celui évoqué fin octobre.