Pour sa première titularisation avec le Nigeria, Tochukwu Nnadi n’a disputé que 45 minutes face à la Tanzanie (3-1), vendredi soir, dans le cadre des qualifications pour la CAN 2027. Remplacé dès la pause, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a pourtant reçu une note encourageante de la presse nigériane. Son sélectionneur Éric Chelle a expliqué les raisons tactiques de ce changement, qui a contribué à transformer le visage des Super Eagles en seconde période.

La progression de Tochukwu Nnadi se poursuit. Après avoir gagné du temps de jeu sous les ordres de Bruno Genesio à l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain nigérian vient de franchir une nouvelle étape avec sa sélection nationale.

Convoqué pour la première fois avec les Super Eagles après ses bonnes performances à Marseille↗, Nnadi a été titularisé vendredi face à la Tanzanie, au stade Godswill Akpabio d’Uyo.

Aligné dans un milieu en losange aux côtés de Wilfred Ndidi, Alhassan Yusuf et Alex Iwobi, le Marseillais a participé à la première période, conclue sur le score de 1-1.

Mais à la pause, Éric Chelle a décidé de le remplacer par l’attaquant Tolu Arokodare.

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Nnadi remplacé après seulement 45 minutes

Le Nigeria avait pourtant parfaitement débuté la rencontre avec l’ouverture du score d’Alhassan Yusuf dès la deuxième minute.

Les Tanzaniens sont cependant revenus dans le match grâce à Alphonce Msanga, auteur de l’égalisation à la 32e minute.

Face aux difficultés de son équipe pour déséquilibrer la défense adverse, Éric Chelle a décidé de modifier son organisation dès la pause.

Tochukwu Nnadi et Alhassan Yusuf ont quitté la pelouse, remplacés respectivement par Tolu Arokodare et Moses Usor.

Des changements qui ont rapidement porté leurs fruits. Arokodare a inscrit un doublé aux 52e et 60e minutes, permettant au Nigeria de s’imposer finalement 3-1.

Une sortie précoce qui aurait pu laisser penser à une prestation décevante du milieu marseillais. Mais les explications du sélectionneur apportent un éclairage différent.

Éric Chelle explique son changement tactique

Dans des déclarations rapportées par le média nigérian OwnGoal Nigeria↗, Éric Chelle a confirmé que le passage d’un 4-4-2 en losange à un 4-4-2 à plat faisait partie de son projet tactique.

Le sélectionneur avait demandé à ses joueurs d’exercer un pressing intense en première période, avant d’adopter une organisation différente après la pause.

Il a notamment expliqué que son équipe avait respecté les consignes initiales, mais qu’un manque de concentration avait permis à la Tanzanie d’égaliser.

Les deux changements effectués à la mi-temps répondaient donc à une volonté de modifier l’animation collective.

La sortie de Nnadi n’a ainsi pas été présentée comme une sanction individuelle par le sélectionneur, même si elle a mis fin prématurément à sa première titularisation internationale.

La presse nigériane lui attribue 6/10

Malgré ses 45 minutes de jeu, le milieu de l’OM a reçu une appréciation plutôt encourageante dans la presse locale.

Dans ses notes publiées le 14 novembre↗, OwnGoal Nigeria attribue 6/10 à Tochukwu Nnadi.

Le média souligne notamment l’intensité de son pressing et considère que le Marseillais n’a pas livré une mauvaise prestation avant son remplacement.

Une analyse toutefois nuancée par le quotidien nigérian The Guardian.

Dans son bilan de la rencontre, le journal estime que le système en losange utilisé en première période a laissé trop d’espaces dans l’entrejeu. Il considère notamment que Nnadi et Yusuf n’ont pas suffisamment accompagné Ndidi pour protéger la défense lors de certaines séquences.

Le passage à un milieu à plat après la pause a permis au Nigeria d’occuper davantage les couloirs et de retrouver un meilleur équilibre offensif.

Deux analyses qui montrent que la prestation de Nnadi reste perfectible, même si sa première titularisation constitue une étape encourageante.

Une nouvelle étape après sa montée en puissance à Marseille

Cette première expérience internationale intervient alors que Tochukwu Nnadi vient de connaître plusieurs semaines positives avec l’OM.

Longtemps freiné par des problèmes physiques, le milieu de terrain a progressivement trouvé sa place dans les choix de Bruno Genesio.

Son volume de course, son activité à la récupération et sa capacité à répéter les efforts ont contribué au redressement marseillais.

L’OM reste sur cinq victoires consécutives en Ligue 1, avec une remontée spectaculaire de la 17e à la 4e place du championnat.

Nnadi a notamment profité de cette période pour gagner en responsabilités dans l’entrejeu, où il apporte un profil différent de ceux de Pierre-Emile Højbjerg et Geoffrey Kondogbia.

Sa convocation puis sa titularisation avec les Super Eagles récompensent donc ses progrès récents, tout en lui offrant une expérience supplémentaire au niveau international.

Une deuxième chance dès mardi ?

Le Nigeria doit retrouver la Tanzanie mardi 17 novembre, cette fois à l’extérieur, pour la quatrième journée des qualifications à la CAN 2027.

Après leur succès 3-1 à Uyo, les Super Eagles tenteront d’enchaîner une deuxième victoire pour poursuivre leur remontée dans le groupe L.

Pour Tochukwu Nnadi, ce déplacement pourrait représenter une nouvelle occasion de convaincre Éric Chelle.

Le sélectionneur pourrait toutefois reconduire le 4-4-2 à plat qui a permis à son équipe de faire la différence vendredi, ce qui pourrait modifier la hiérarchie au milieu de terrain.

La titularisation du Marseillais reste donc incertaine.

Après avoir gagné sa place dans la rotation de Bruno Genesio, Nnadi découvre désormais les exigences du football international. Sa première titularisation s’est limitée à une mi-temps, mais elle confirme que le sélectionneur nigérian compte sur son profil pour renouveler les solutions de son entrejeu.