Droits TV : la LFP accélère et pourrait remettre toute la Ligue 1 rapidement !

Nouveau virage dans le dossier explosif des droits TV de la Ligue 1. Selon L’Équipe, LFP Media prépare désormais un appel d’offres portant sur la période 2027-2032, soit deux ans plus tôt que le calendrier encore envisagé récemment. Sous la pression de clubs en quête de revenus plus importants et surtout plus prévisibles, la Ligue pourrait donc revoir beaucoup plus vite son modèle de diffusion.

Un appel d’offres avancé de deux ans

La LFP pourrait finalement ne pas attendre 2029 pour remettre les droits de la Ligue 1 sur le marché.

Selon L’Équipe, LFP Media travaille sur un appel d’offres pour la période 2027-2032. Le principe doit encore être validé par le conseil d’administration de la Ligue le 20 octobre, avant une consultation qui pourrait intervenir en novembre et une attribution dès le mois de décembre.

Le dispositif envisagé serait particulièrement simple : un lot unique regroupant l’intégralité des rencontres de Ligue 1.

L’objectif serait notamment de retrouver davantage de visibilité financière pour les clubs.

Ligue 1+ rapporte encore trop peu aux clubs

La chaîne Ligue 1+ constitue aujourd’hui le cœur du dispositif de diffusion du championnat, mais les sommes reversées aux clubs restent limitées.

Après déduction des coûts de fonctionnement, les bénéfices issus des abonnements ne représenteraient pour l’instant que quelques millions d’euros par saison et par club.

Une situation qui commence à provoquer de l’impatience.

Le président de Lille, Olivier Létang, a résumé le sentiment de plusieurs dirigeants :

« On attend qu’il y ait plus d’argent qui ruisselle pour les clubs. […] Notre métier, ce n’est pas de distribuer une chaîne. »

La question des droits TV est évidemment capitale pour l’OM, qui cherche actuellement à bâtir un modèle économique moins dépendant des résultats sportifs et des revenus audiovisuels.

Netflix, Apple, Prime Video, Canal+… plusieurs acteurs sondés

Toujours selon les informations rapportées, plusieurs acteurs auraient déjà été approchés ces derniers mois : Netflix, Apple, Prime Video, RMC Sport ou encore Canal+.

La Ligue espérerait qu’un diffuseur accepte de proposer un montant minimum garanti supérieur aux recettes actuelles de Ligue 1+.

Plusieurs scénarios pourraient être proposés : une cession classique des droits ou éventuellement une distribution exclusive de Ligue 1+ par un opérateur.

L’idée serait dans tous les cas de sécuriser davantage les revenus des clubs sur plusieurs saisons.

Un dossier crucial pour l’OM

Marseille suit forcément cette évolution avec énormément d’attention.

Le club dispose toujours d’un poids médiatique majeur, notamment grâce à l’une des plus fortes affluences du football français et européen, mais a subi comme les autres clubs la forte diminution des revenus audiovisuels.

Cette baisse intervient alors que l’OM est engagé dans une importante restructuration financière et cherche à réduire durablement ses dépenses.

Le calendrier s’accélère donc fortement : si le projet est validé le 20 octobre, l’avenir des droits TV de la Ligue 1 pourrait commencer à se jouer dès novembre, avec l’espoir pour les clubs de retrouver enfin des revenus plus importants et surtout plus prévisibles à partir de 2027.