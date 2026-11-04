Lilian Brassier va découvrir le football international à 27 ans. L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, aujourd’hui à l’Eintracht Francfort, a été convoqué pour la première fois avec le Togo. Passé par les sélections françaises de jeunes, il pourrait effectuer ses grands débuts avec les Éperviers lors de la double confrontation contre l’Algérie, les 14 et 17 novembre prochains.

Un nouveau chapitre s’ouvre dans la carrière de Lilian Brassier. Le défenseur central, qui évolue désormais en Bundesliga sous les couleurs de l’Eintracht Francfort, figure dans la liste dévoilée ce mardi par Patrice Neveu, sélectionneur du Togo.

Une première convocation attendue depuis plusieurs mois. Né à Argenteuil, Brassier avait représenté la France chez les U19 et les U20, sans jamais être appelé en équipe première. Approché par la Fédération togolaise, le joueur a finalement accepté de rejoindre les Éperviers.

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Brassier pourrait faire ses débuts face à l’Algérie

Le sélectionneur togolais s’est réjoui de pouvoir compter sur ce nouveau renfort défensif. Interrogé récemment sur RMC, Patrice Neveu avait confirmé avoir obtenu l’accord du joueur pour rejoindre la sélection.

Le Togo affrontera l’Algérie à deux reprises dans le cadre des qualifications pour la CAN 2027. Le premier rendez-vous est fixé au 14 novembre à Tizi Ouzou, avant le match retour le 17 novembre à Lomé. <Cite ref= »turn898282search13″/>

Pour Brassier, cette convocation intervient quelques mois après son arrivée en Allemagne. Transféré du Stade Rennais à Francfort le 31 août dernier, le défenseur a signé un contrat jusqu’en juin 2031.

Un nouveau départ après son passage compliqué à l’OM

Cette nouvelle étape contraste avec l’expérience difficile vécue par Lilian Brassier à Marseille. Arrivé de Brest à l’été 2024, le défenseur n’était pas parvenu à s’imposer sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Après seulement six mois, il avait quitté l’OM pour retrouver son club formateur, Rennes, lors du mercato hivernal 2025. Un départ dont nous avions détaillé les modalités financières sur Football Club de Marseille↗.

Quelques semaines après son retour en Bretagne, Brassier avait également pris la parole sur son expérience marseillaise↗, assurant ne pas regretter son choix d’avoir rejoint l’OM malgré cet échec sportif.

Relancé à Rennes, puis transféré à Francfort, Brassier poursuit désormais sa carrière avec une nouvelle perspective internationale. Sa première convocation avec le Togo pourrait lui permettre de découvrir le football de sélection chez les seniors, face à une équipe algérienne qui compte parmi les prétendants à la qualification pour la prochaine CAN.