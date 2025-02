Mercato : Brassier sort du silence après son départ de l’OM

En conférence de presse, Lilian Brassier est revenu sur son départ de l’OM cet hiver. Le défenseur français ne semble pas regretter son passage à Marseille.

Après quelques mois, trois joueurs sur qui l’OM a misé sont partis : Wahi, Brassier et Koné. Le défenseur central s’est exprimé devant les journalistes avec son nouveau maillot du Stade Rennais. L’ancien brestois explique n’avoir aucun regret malgré cet échec.

« Non, je suis quand même content (d’avoir rejoint l’OM cet été). J’avais le choix, mais je pense que Marseille était un bon choix. C’était mon choix d’y aller. Je pense que c’est comme ça, ce sont des choses qui peuvent arriver dans une carrière. Je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier. Que ce soit à Marseille ou ailleurs, il y a plein d’autres joueurs qui ont eu ce genre d’expérience. Il faut en tirer les bonnes leçons. Compliqué d’avoir la réponse. Il y a eu beaucoup de changements. C’est un club très différent où il y a beaucoup d’attentes, qui doivent être rapides. On est vite jugés, souvent, tous les week-ends pratiquement. Je pense que c’est allé un peu vite sur ce sujet là », a expliqué Lilian Brassier en conférence de presse.

2.5M€ pour convaincre Brest !

Selon l’Equipe, le Stade Rennais a recruté Lilian Brassier pour un montant de 12 + 2,5 millions d’euros, en négociant directement auprès de Brest cet hiver. Le défenseur central, âgé de 25 ans, était prêté par Brest à l’OM durant l’été dernier avec une option d’achat obligatoire de 12 millions d’euros. Toutefois, les dirigeants de Brest ne souhaitaient pas que cette somme soit réglée avant juin 2025, dans le but de l’inclure dans un exercice comptable bénéficiaire, notamment grâce à leur participation en Ligue des champions. Le paiement anticipé aurait en effet entraîné un supplément d’impôt sur les sociétés, ce que les Finistériens souhaitaient éviter.