Willy Delajod arbitrera la rencontre entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille, dimanche 8 novembre à 20h45. L’arbitre français a déjà dirigé l’OM cette saison, lors de la défaite à Monaco (2-0).

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Selon les informations rapportées par Le Phocéen, la Fédération française de football a désigné Willy Delajod pour le choc de la prochaine journée de Ligue 1. Les Marseillais retrouveront donc un arbitre qui les a déjà dirigés lors de leur déplacement sur la pelouse de Monaco, en championnat, avec une défaite olympienne 2-0 à la clé.

Delajod a déjà arbitré l’OM cette saison

Cette nouvelle désignation intervient alors que l’OM reste sur une série de quatre victoires consécutives en Ligue 1, d’après la source. Le déplacement à Lens↗ doit permettre aux Olympiens de poursuivre leur remontée au classement, eux qui occupent la sixième place après un début de saison marqué par sept défaites lors de leurs dix premiers matches toutes compétitions confondues. Willy Delajod compte au total 21 matches de Ligue 1 arbitrés avec l’OM. Le bilan marseillais s’élève à huit victoires sous sa direction, soit un peu moins de quatre succès sur dix rencontres.

Le dispositif arbitral de Lens-OM

Pour cette rencontre, Willy Delajod sera assisté par Erwan Finjean, Alexis Auger et Mickaël Leleu. L’assistance vidéo sera assurée par Eric Wattellier et Mehdi Mokhtari. Le coup d’envoi de RC Lens-OM↗ est programmé dimanche soir à 20h45. Les deux équipes s’affronteront dans le cadre de la Ligue 1, avec une nouvelle occasion pour Marseille de viser une cinquième victoire consécutive dans le championnat.