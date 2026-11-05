L’OM a décroché sa première victoire de la saison en Ligue Europa sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-1), ce jeudi soir. Un exploit individuel d’Amine Gouiri et plusieurs interventions décisives de Jeffrey De Lange ont permis aux Marseillais de repartir de la BayArena avec trois points précieux.

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Après trois défaites pour commencer sa campagne européenne, Marseille prend ses trois premiers points. Le Bayer, vainqueur de ses trois premières rencontres, concède son premier but et sa première défaite dans cette Ligue Europa.

Gouiri donne le ton, De Lange maintient l’OM à flot

Les hommes de Bruno Genesio ont rapidement montré leurs intentions. Dès la 7e minute, Amine Gouiri, lancé par Timothy Weah, s’est offert une première occasion après un contrôle de la poitrine et un petit pont sur Quansah. Son extérieur du droit a toutefois été repoussé par Flekken. Après cette entame encourageante, les Marseillais ont progressivement subi la possession allemande. Plus imprécis à la récupération, ils ont dû multiplier les efforts défensifs pour contenir les mouvements du Bayer. Nayef Aguerd et CJ Egan-Riley ont répondu présents, tandis que Kelyann Bezahaf s’est montré attentif dans son couloir.

La principale alerte est survenue à la 42e minute. Au terme d’une attaque menée par Maza et relayée par Hofmann, Gutierrez a déclenché une frappe que Jeffrey De Lange a détournée sur sa transversale. L’OM a rejoint les vestiaires sans avoir encaissé.

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Le numéro décisif d’Amine Gouiri

Marseille a retrouvé davantage de possibilités offensives après la pause. Igor Paixão, servi par Abdelli, a manqué le cadre de peu (56e), avant que Gouiri ne sollicite de nouveau Flekken (57e). Geoffrey Kondogbia a également tenté sa chance avec une volée lointaine passée près du poteau (64e). Le match a finalement basculé à la 77e minute. Parti de son propre camp sur le côté gauche, Gouiri a remonté le terrain avant de repiquer dans l’axe. L’attaquant a éliminé Tapsoba d’un crochet puis placé sa frappe du droit dans le petit filet opposé. Une action individuelle décisive pour débloquer une rencontre longtemps indécise.

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Marseille résiste jusqu’au dernier ballon

Le dernier quart d’heure a mis les nerfs marseillais à l’épreuve. L’OM a reculé et Leverkusen a multiplié les ballons dans la surface. Tapsoba a notamment manqué le cadre de la tête après une sortie mal maîtrisée de De Lange sur corner (80e). Entré à la place d’Ulisses Garcia, Alexi Koum a repoussé un corner au premier poteau dans le temps additionnel. Weah a lui aussi participé au travail défensif, avant une ultime parade de De Lange sur une tête à la 95e minute.