À quelques heures du déplacement de l’OM sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue Europa, Jeffrey De Lange attire l’attention par ses statistiques en Ligue 1. Bruno Genesio devrait également remodeler son équipe, avec plusieurs changements attendus dans le onze de départ.

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Après trois défaites européennes, l’OM s’apprête à affronter une équipe du Bayer Leverkusen↗ qui n’a toujours pas encaissé de but dans la compétition. La formation allemande reste toutefois sur deux revers en Bundesliga, face à Hoffenheim (3-0) puis Stuttgart (4-2), tandis que les Marseillais restent sur quatre victoires consécutives en championnat.

Jeffrey De Lange affiche une statistique de premier plan

Selon L’Équipe, Jeffrey De Lange↗ domine largement le classement des buts évités en Ligue 1. Le gardien de l’OM a encaissé 13 buts pour 19,1 buts attendus sur les tirs cadrés, soit un écart favorable de 6,1 buts. Cette performance intervient alors que Marseille a concédé 51 frappes cadrées en neuf journées, le troisième total le plus élevé du championnat.

Cette donnée met en avant les qualités du Néerlandais sur sa ligne, notamment son placement et son anticipation. Elle ne prend toutefois pas en compte ses difficultés dans la gestion des centres et des sorties aériennes. De Lange a progressivement gagné en confiance avec l’aide de Nicolas Dehon, son entraîneur spécifique, et sa prestation contre Toulouse, marquée par six arrêts lors de la victoire 2-0, est présentée comme sa meilleure sortie de la saison.

« Il a fait d’énormes progrès. Passer numéro 1, ce n’est pas simple à assumer et il l’a bien fait. »

Bruno Genesio a ainsi salué la progression du gardien de 28 ans, dont le contrat arrive à échéance en fin de saison. De Lange reconnaît de son côté devoir encore progresser dans le domaine aérien et les duels. En Ligue Europa↗, il ne figure cependant qu’à la neuvième place du classement des buts évités.

Garcia, Bezahaf et Kondogbia pressentis dans le onze

Selon La Provence, dont les informations sont rapportées par Le Phocéen, plusieurs changements sont attendus contre Leverkusen. Ulisses Garcia devrait remplacer Emerson Palmieri, forfait, sur le côté gauche. À droite, le jeune Kelyann Bezahaf pourrait débuter derrière Timothy Weah, repositionné sur l’aile en raison de l’absence d’Amine Harit. Dans l’entrejeu, Geoffrey Kondogbia est pressenti pour accompagner Pierre-Emile Hojbjerg dans le double pivot. De retour dans le groupe après son passage en Pro2, Keyliane Abdallah devrait commencer sur le banc. Bruno Genesio assume cette rotation tout en réfutant l’idée d’un abandon de la compétition européenne.