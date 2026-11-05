L’OM affronte le Bayer Leverkusen ce jeudi 5 novembre à 21h à la BayArena, pour la quatrième journée de Ligue Europa. Quels joueurs Bruno Genesio pourrait-il aligner au coup d’envoi ? Voici les probables titulaires marseillais selon la projection de la rédaction de FCM.

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Une défense ajustée à gauche

Jeffrey de Lange devrait conserver sa place dans le but après avoir été décisif contre Toulouse. Devant lui, Bezahaf peut de nouveau occuper le couloir droit, avec Bamo Meité et Nayef Aguerd dans l’axe. Ce choix diffère du dernier onze officiel aligné par l’OM↗. À gauche, l’état d’Emerson Palmieri reste le principal point d’interrogation. Le Brésilien, sorti en première période contre Toulouse, a travaillé à part mardi selon L’Équipe. Même si les dernières nouvelles sont rassurantes↗, une titularisation d’Ulisses Garcia paraît être l’option la plus prudente. Il s’agit d’une hypothèse, pas d’un forfait confirmé pour Emerson.

Du mouvement au milieu

Bruno Genesio a expliqué après la victoire contre Toulouse qu’il continuerait à composer son équipe selon les temps de jeu et la forme du moment. Dans cette logique, Geoffrey Kondogbia pourrait retrouver le onze afin de donner du repos à Pierre-Emile Hojbjerg. Le jeune Tochukwu Nnadi, titulaire dimanche, pourrait laisser sa place à Kamissoko. Plus haut, Angel Gomes peut être utilisé dans un rôle axial, avec Amine Harit étant forfait, Weah pourrait jouer un cran plus haut, Igor Paixão restant côté gauche. Cette organisation offrirait davantage de mobilité entre les lignes face au 4-2-3-1 du Bayer. Aucun groupe officiel n’ayant encore été communiqué, cette projection ne vaut pas confirmation de présence sur la feuille de match.

Maupay pour faire souffler Gouiri

Neal Maupay représente une option crédible en pointe pour permettre à Amine Gouiri de débuter sur le banc. L’ancien attaquant d’Everton possède le profil pour presser les premières relances allemandes et attaquer la surface. Leverkusen reste sur trois victoires en trois journées européennes, sans but encaissé. L’OM devra donc éviter de déséquilibrer son bloc tout en profitant des espaces laissés lors des transitions. Le profil complet du Bayer Leverkusen↗ permet de mesurer la difficulté du déplacement.

Le onze probable de l’OM à Leverkusen

De Lange

Beahaf – Meité – Aguerd – Garcia

Kondogbia – Kamissoko

Weah – Gomes – Paixão

Maupay