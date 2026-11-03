L’OM se déplace à la BayArena jeudi 5 novembre à 21h pour la 4e journée de la phase de ligue de Ligue Europa. Le Bayer Leverkusen arrive avec un parcours européen parfait, mais aussi deux lourdes défaites en Bundesliga qui dessinent un adversaire dangereux et actuellement plus vulnérable.

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Sixième en Bundesliga, mais impeccable en Ligue Europa

Après huit journées de championnat, Leverkusen occupe la 6e place avec 13 points : quatre victoires, un nul et trois défaites, pour 18 buts marqués et 16 encaissés. À domicile en Bundesliga, son bilan est de trois succès et une défaite. Le revers contre Stuttgart (2-4), samedi, a interrompu une série de six victoires consécutives à la BayArena toutes compétitions confondues.

Le visage européen est nettement plus solide. Les hommes de Carles Martínez ont gagné leurs trois premières rencontres sans encaisser : 2-0 contre Celje, 4-0 sur le terrain du Lech Poznań et 2-0 à l’OFI Crète. Avec huit buts inscrits et aucun concédé, ils occupent la 2e place de la phase de ligue avant de recevoir Marseille. Ce déplacement constitue donc le deuxième rendez-vous de la semaine charnière de l’OM↗, entre Toulouse et Lens.

Les cinq derniers résultats du Bayer Leverkusen

Leverkusen 2-1 Fribourg, le 18 octobre en Bundesliga ;

OFI Crète 0-2 Leverkusen, le 22 octobre en Ligue Europa ;

Hoffenheim 3-0 Leverkusen, le 25 octobre en Bundesliga ;

Leverkusen 5-2 Nuremberg, le 28 octobre en Coupe d’Allemagne ;

Leverkusen 2-4 Stuttgart, le 31 octobre en Bundesliga.

Cette série résume l’ambivalence actuelle de la Werkself. Le Bayer sait contrôler une rencontre européenne et a renversé Nuremberg en Coupe, mais il vient d’encaisser sept buts en deux journées de Bundesliga. Stuttgart l’a notamment puni sur ses premières occasions puis en transition, malgré une longue domination de Leverkusen.

Carles Martínez s’appuie sur un 4-2-3-1 très mobile

Le technicien espagnol organise généralement son équipe dans une structure proche du 4-2-3-1. Mark Flekken part favori dans le but. Devant lui, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba et Facundo Medina constituent les principales options axiales, avec Miguel Gutiérrez et Lucas Vázquez sur les côtés. Ezequiel Fernández, Robert Andrich et Aleix García se partagent les rôles dans l’entrejeu. La base du onze le plus utilisé récemment peut réunir Flekken ; Quansah, Tapsoba, Medina, Gutiérrez ; Ezequiel Fernández, Aleix García ; Afonso Moreira, Ibrahim Maza, Malik Tillman ; Patrik Schick. Martínez fait cependant beaucoup tourner : cinq changements contre Stuttgart après la Coupe, puis cinq autres quelques jours plus tôt en Crète. Jonas Hofmann, auteur d’un doublé contre l’OFI, représente une solution supplémentaire entre les lignes.

Schick et Maza, les deux menaces à surveiller

Patrik Schick reste la référence offensive. L’avant-centre tchèque compte sept buts en Bundesliga et a encore marqué contre Fribourg, Nuremberg et Stuttgart. Sa présence dans la surface, son jeu de tête et sa capacité à finir rapidement obligeront la défense marseillaise à contrôler les centres et les deuxièmes ballons. Ibrahim Maza apporte une menace différente. Le milieu offensif est le joueur qui a remporté le plus de duels en Bundesliga après huit journées, avec 111, et il a marqué lors des deux derniers matches à domicile. Son activité à la perte et ses déplacements derrière Schick peuvent gêner une équipe marseillaise qui a parfois laissé des espaces entre ses lignes. L’OM vient néanmoins de signer un succès 2-0 contre Toulouse avec un Jeffrey de Lange décisif↗.

Diaby forfait, Tella et Badé encore incertains

Moussa Diaby est forfait. Touché à la cuisse contre Hoffenheim le 25 octobre, l’attaquant français n’est attendu qu’après la trêve internationale de novembre. Nathan Tella a manqué la réception de Stuttgart en raison de problèmes musculaires, tandis que Loïc Badé revenait d’une commotion et d’une plaie après sa sortie à Hoffenheim : leur disponibilité doit encore être précisée. Le Bayer conserve assez de profondeur pour maintenir une forte intensité, mais ses deux dernières sorties de championnat montrent qu’il peut être attaqué dans son dos et puni quand son pressing est franchi. Marseille devra défendre avec rigueur sur Schick, fermer les zones de Maza et profiter des transitions. La disponibilité d’Emerson Palmieri reste aussi un point à suivre avant Leverkusen↗.