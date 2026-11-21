Estac Troyes s’impose face à Havre Athletic Club (3-1). Cette rencontre comptait pour la 11e journée de Ligue 1. Olympique de Marseille – Le Mans FC se jouera le 22/11 à 20h45.

Estac Troyes – Havre Athletic Club : 3-1

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Estac Troyes s’impose face à Havre Athletic Club (3-1). J. Maja a ouvert le score pour Havre Athletic Club (3e). A. Mille a ensuite marqué pour Estac Troyes (19e). A. Mille a ensuite marqué pour Estac Troyes (69e). R. Ripart a fixé le score pour Estac Troyes (90+8e), sur penalty.

Le programme de la 11e journée