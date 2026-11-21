Estac Troyes s’impose face à Havre Athletic Club (3-1). Cette rencontre comptait pour la 11e journée de Ligue 1. Olympique de Marseille – Le Mans FC se jouera le 22/11 à 20h45.
Estac Troyes – Havre Athletic Club : 3-1
Estac Troyes s’impose face à Havre Athletic Club (3-1). J. Maja a ouvert le score pour Havre Athletic Club (3e). A. Mille a ensuite marqué pour Estac Troyes (19e). A. Mille a ensuite marqué pour Estac Troyes (69e). R. Ripart a fixé le score pour Estac Troyes (90+8e), sur penalty.
Le programme de la 11e journée
|Estac Troyes
|3-1
|Havre Athletic Club
|OGC Nice
|sam. 21/11 – 17h15
|Paris Saint-Germain
|RC Lens
|sam. 21/11 – 20h45
|Toulouse FC
|LOSC Lille
|sam. 21/11 – 20h45
|Olympique Lyonnais
|AS Monaco
|sam. 21/11 – 20h45
|AJ Auxerre
|RC Strasbourg Alsace
|sam. 21/11 – 20h45
|Stade Brestois 29
|Paris FC
|dim. 22/11 – 15h00
|Angers SCO
|FC Lorient
|dim. 22/11 – 17h15
|Stade Rennais FC
|Olympique de Marseille
|dim. 22/11 – 20h45
|Le Mans FC