FC Lorient et Stade Rennais FC se quittent sur un nul (1-1). Cette rencontre comptait pour la 11e journée de Ligue 1. Olympique de Marseille – Le Mans FC se jouera le 22/11 à 20h45.

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FC Lorient – Stade Rennais FC : 1-1

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FC Lorient et Stade Rennais FC se quittent sur un nul (1-1). B. Dia a ouvert le score pour Stade Rennais FC (27e). M. Talbi a fixé le score pour FC Lorient (45e).

Le programme de la 11e journée