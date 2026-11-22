FC Lorient et Stade Rennais FC se quittent sur un nul (1-1). Cette rencontre comptait pour la 11e journée de Ligue 1. Olympique de Marseille – Le Mans FC se jouera le 22/11 à 20h45.
FC Lorient – Stade Rennais FC : 1-1
FC Lorient et Stade Rennais FC se quittent sur un nul (1-1). B. Dia a ouvert le score pour Stade Rennais FC (27e). M. Talbi a fixé le score pour FC Lorient (45e).
Le programme de la 11e journée
|Estac Troyes
|3-1
|Havre Athletic Club
|OGC Nice
|2-3
|Paris Saint-Germain
|RC Lens
|1-1
|Toulouse FC
|LOSC Lille
|0-1
|Olympique Lyonnais
|AS Monaco
|1-1
|AJ Auxerre
|RC Strasbourg Alsace
|0-1
|Stade Brestois 29
|Paris FC
|4-0
|Angers SCO
|FC Lorient
|1-1
|Stade Rennais FC
|Olympique de Marseille
|dim. 22/11 – 20h45
|Le Mans FC