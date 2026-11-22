Le Mans FC s’impose face à Olympique de Marseille (2-3). Cette rencontre comptait pour la 11e journée de Ligue 1.

Olympique de Marseille – Le Mans FC : 2-3

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Le Mans FC s’impose face à Olympique de Marseille (2-3). A. Gouiri a ouvert le score pour Olympique de Marseille (33e). Igor Paixão a ensuite marqué pour Olympique de Marseille (40e). L. Mafouta a ensuite marqué pour Le Mans FC (70e). E. Colas a ensuite marqué pour Le Mans FC (84e). J. Vercruysse a fixé le score pour Le Mans FC (90+5e).

Le programme de la 11e journée