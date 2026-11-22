Le Mans FC s’impose face à Olympique de Marseille (2-3). Cette rencontre comptait pour la 11e journée de Ligue 1.
Olympique de Marseille – Le Mans FC : 2-3
Le Mans FC s’impose face à Olympique de Marseille (2-3). A. Gouiri a ouvert le score pour Olympique de Marseille (33e). Igor Paixão a ensuite marqué pour Olympique de Marseille (40e). L. Mafouta a ensuite marqué pour Le Mans FC (70e). E. Colas a ensuite marqué pour Le Mans FC (84e). J. Vercruysse a fixé le score pour Le Mans FC (90+5e).
Le programme de la 11e journée
|Estac Troyes
|3-1
|Havre Athletic Club
|OGC Nice
|2-3
|Paris Saint-Germain
|RC Lens
|1-1
|Toulouse FC
|LOSC Lille
|0-1
|Olympique Lyonnais
|AS Monaco
|1-1
|AJ Auxerre
|RC Strasbourg Alsace
|0-1
|Stade Brestois 29
|Paris FC
|4-0
|Angers SCO
|FC Lorient
|1-1
|Stade Rennais FC
|Olympique de Marseille
|2-3
|Le Mans FC