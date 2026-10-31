LOSC Lille s’est imposé face à RC Lens (1-0), avant cela Nice avait passé 5 buts à Rennes et le PSG a facilement gagné au Havre avec une manita. Ces rencontres comptait pour la 9e journée de Ligue 1. Olympique de Marseille – Toulouse FC se jouera le 01/11 à 20h45.

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LOSC Lille – RC Lens : 1-0

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LOSC Lille s’impose face à RC Lens (1-0). O. Giroud a ouvert le score pour LOSC Lille (86e).

Le programme de la 9e journée