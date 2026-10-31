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LOSC Lille s’est imposé face à RC Lens (1-0), avant cela Nice avait passé 5 buts à Rennes et le PSG a facilement gagné au Havre avec une manita. Ces rencontres comptait pour la 9e journée de Ligue 1. Olympique de Marseille – Toulouse FC se jouera le 01/11 à 20h45.

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LOSC Lille – RC Lens : 1-0

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LOSC Lille s’impose face à RC Lens (1-0). O. Giroud a ouvert le score pour LOSC Lille (86e).

Le programme de la 9e journée

Programme et résultats de la 9e journée
Havre Athletic Club 1-5 Paris Saint-Germain
OGC Nice 5-2 Stade Rennais FC
LOSC Lille 1-0 RC Lens
Estac Troyes sam. 31/10 – 20h45 Le Mans FC
RC Strasbourg Alsace dim. 01/11 – 15h00 AJ Auxerre
Olympique Lyonnais dim. 01/11 – 17h15 Angers SCO
Paris FC dim. 01/11 – 17h15 AS Monaco
Olympique de Marseille dim. 01/11 – 20h45 Toulouse FC
FC Lorient Mon 02/11 – 20h45 Stade Brestois 29
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