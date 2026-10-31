LOSC Lille s’est imposé face à RC Lens (1-0), avant cela Nice avait passé 5 buts à Rennes et le PSG a facilement gagné au Havre avec une manita. Ces rencontres comptait pour la 9e journée de Ligue 1. Olympique de Marseille – Toulouse FC se jouera le 01/11 à 20h45.
LOSC Lille – RC Lens : 1-0
LOSC Lille s’impose face à RC Lens (1-0). O. Giroud a ouvert le score pour LOSC Lille (86e).
Le programme de la 9e journée
|Havre Athletic Club
|1-5
|Paris Saint-Germain
|OGC Nice
|5-2
|Stade Rennais FC
|LOSC Lille
|1-0
|RC Lens
|Estac Troyes
|sam. 31/10 – 20h45
|Le Mans FC
|RC Strasbourg Alsace
|dim. 01/11 – 15h00
|AJ Auxerre
|Olympique Lyonnais
|dim. 01/11 – 17h15
|Angers SCO
|Paris FC
|dim. 01/11 – 17h15
|AS Monaco
|Olympique de Marseille
|dim. 01/11 – 20h45
|Toulouse FC
|FC Lorient
|Mon 02/11 – 20h45
|Stade Brestois 29