Ligue 1 : le programme complet de la 7e journée avec Angers-OM

La 7e journée de Ligue 1 débute ce vendredi soir et s’étalera jusqu’à dimanche. Le déplacement de l’OM à Angers SCO, dimanche à 15h, sera l’un des rendez-vous à suivre. Toutes les rencontres seront diffusées sur Ligue 1+.

Vendredi : Le Mans ouvre la journée face à Toulouse

La journée s’ouvrira vendredi à 20h45 avec la rencontre entre Le Mans FC et le Toulouse FC. Les Manceaux tenteront de profiter de leur terrain pour prendre des points, tandis que Toulouse cherchera à lancer son week-end par un résultat positif.

20h45 : Le Mans FC – Toulouse FC, sur Ligue 1+.

Samedi : Strasbourg-PSG en première affiche

Le samedi commencera à 17h15 avec le déplacement du Paris Saint-Germain à Strasbourg. Deux rencontres suivront à 20h45 : Lille recevra Brest et Troyes accueillera Lens. Ces affiches concerneront plusieurs équipes susceptibles de peser dans la première moitié du classement.

17h15 : RC Strasbourg Alsace – Paris Saint-Germain , sur Ligue 1+.

RC Strasbourg Alsace – , sur Ligue 1+. 20h45 : LOSC – Stade Brestois 29, sur Ligue 1+.

LOSC – Stade Brestois 29, sur Ligue 1+. 20h45 : ESTAC Troyes – RC Lens, sur Ligue 1+.

Dimanche : Angers-OM à 15h avant OL-Nice

Le dimanche débutera à 15h avec Angers SCO – Olympique de Marseille. Trois rencontres seront ensuite programmées à 17h15, avant la clôture entre l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice à 20h45.

15h00 : Angers SCO – Olympique de Marseille , sur Ligue 1+.

– , sur Ligue 1+. 17h15 : Paris FC – Stade Rennais FC, sur Ligue 1+.

Paris FC – Stade Rennais FC, sur Ligue 1+. 17h15 : FC Lorient – AS Monaco, sur Ligue 1+.

FC Lorient – AS Monaco, sur Ligue 1+. 17h15 : Havre AC – AJ Auxerre, sur Ligue 1+.

Havre AC – AJ Auxerre, sur Ligue 1+. 20h45 : Olympique Lyonnais – OGC Nice, sur Ligue 1+.

Angers-OM, un duel entre le 12e et le 13e

Avant le début de cette 7e journée, Angers occupe la 12e place avec sept points, juste devant Marseille, 13e avec six unités. Le SCO reste sur une lourde défaite à Brest, tandis que l’OM doit se relever après son revers contre l’Olympiakos en Ligue Europa. Les Marseillais avaient auparavant stoppé leur mauvaise série en allant gagner sur la pelouse de Troyes. Le déplacement au stade Raymond-Kopa doit permettre aux joueurs de Bruno Genesio de confirmer leur redressement en championnat. Leur précédente visite en Anjou avait offert un match spectaculaire, avec une victoire 5-2 de l’OM.

Plusieurs concurrents directs de l’OM sous pression

Le week-end sera aussi important pour les concurrents de Marseille. Lens se déplacera à Troyes, Monaco ira à Lorient et Rennes jouera sur la pelouse du Paris FC. La journée se terminera avec OL-Nice, une affiche qui pourrait modifier la première partie du classement. Les résultats de ces concurrents seront particulièrement surveillés par Marseille avant son déplacement en Anjou, alors que les écarts restent encore limités dans cette zone du tableau. La programmation complète a été communiquée par la Ligue 1.