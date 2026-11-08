LOSC Lille s’impose face à Stade Rennais FC (1-2). Cette rencontre comptait pour la 10e journée de Ligue 1. RC Lens – Olympique de Marseille se jouera le 08/11 à 20h45.
Stade Rennais FC – LOSC Lille : 1-2
LOSC Lille s’impose face à Stade Rennais FC (1-2). S. Diaoune a ouvert le score pour LOSC Lille (25e). B. Dia a ensuite marqué pour Stade Rennais FC (31e). N. Ngoy a fixé le score pour LOSC Lille (68e).
Le programme de la 10e journée
|Toulouse FC
|3-1
|RC Strasbourg Alsace
|AJ Auxerre
|0-1
|Paris FC
|Paris Saint-Germain
|1-0
|Estac Troyes
|Stade Rennais FC
|1-2
|LOSC Lille
|Angers SCO
|dim. 08/11 – 17h15
|OGC Nice
|Stade Brestois 29
|dim. 08/11 – 17h15
|Olympique Lyonnais
|Havre Athletic Club
|dim. 08/11 – 17h15
|FC Lorient
|Le Mans FC
|dim. 08/11 – 17h15
|AS Monaco
|RC Lens
|dim. 08/11 – 20h45
|Olympique de Marseille