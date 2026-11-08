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LOSC Lille s’impose face à Stade Rennais FC (1-2). Cette rencontre comptait pour la 10e journée de Ligue 1. RC Lens – Olympique de Marseille se jouera le 08/11 à 20h45.

 

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Stade Rennais FC – LOSC Lille : 1-2

LOSC Lille s’impose face à Stade Rennais FC (1-2). S. Diaoune a ouvert le score pour LOSC Lille (25e). B. Dia a ensuite marqué pour Stade Rennais FC (31e). N. Ngoy a fixé le score pour LOSC Lille (68e).

Le programme de la 10e journée

Programme et résultats de la 10e journée
Toulouse FC 3-1 RC Strasbourg Alsace
AJ Auxerre 0-1 Paris FC
Paris Saint-Germain 1-0 Estac Troyes
Stade Rennais FC 1-2 LOSC Lille
Angers SCO dim. 08/11 – 17h15 OGC Nice
Stade Brestois 29 dim. 08/11 – 17h15 Olympique Lyonnais
Havre Athletic Club dim. 08/11 – 17h15 FC Lorient
Le Mans FC dim. 08/11 – 17h15 AS Monaco
RC Lens dim. 08/11 – 20h45 Olympique de Marseille
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