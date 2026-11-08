Garder en favori Partager

LOSC Lille s’impose face à Stade Rennais FC (1-2). S. Diaoune a ouvert le score pour LOSC Lille (25e). B. Dia a ensuite marqué pour Stade Rennais FC (31e). N. Ngoy a fixé le score pour LOSC Lille (68e).

LOSC Lille s’impose face à Stade Rennais FC (1-2). Cette rencontre comptait pour la 10e journée de Ligue 1. RC Lens – Olympique de Marseille se jouera le 08/11 à 20h45.

État des publicités réelles

Sources WordPress présentes dans le mode de recette privée. Le chargement dépend du consentement et des règles propres à chaque fournisseur ; il ne prouve pas qu’une annonce a été servie.

Incontent réservé aux deuxième article et suivants : le scénario de recette ajoute un véritable second corps pour le vérifier. La navigation ordinaire conserve un article par page ; aucun encart n’est déplacé au premier article.