La 10e journée de Ligue 1 débute ce vendredi 6 novembre avec Toulouse–Strasbourg à 20h45. L’OM attendra dimanche soir pour se rendre à Lens, en clôture d’un week-end marqué également par Rennes–Lille et deux changements d’horaires samedi.

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Toulouse–Strasbourg ouvre la journée ce vendredi

Le Stadium accueille la première affiche du week-end, avec un coup d’envoi fixé à 20h45 sur Ligue 1+. Après sa défaite au Vélodrome dimanche dernier, Toulouse retrouve son public face à Strasbourg. Les Marseillais ne joueront que deux jours plus tard : ils connaîtront donc tous les autres résultats de cette dixième journée au moment d’entrer sur la pelouse de Bollaert-Delelis.

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Deux horaires modifiés samedi

Attention aux anciennes programmations : Auxerre–Paris FC débutera samedi à 19h, et non à 17h15. La LFP a annoncé ce changement le 4 novembre à la demande de la préfecture de l’Yonne. En conséquence, PSG–Troyes a également été repoussé, de 20h45 à 21h05. Les deux rencontres restent diffusées sur Ligue 1+, respectivement sur les canaux Ligue 1+2 et Ligue 1+3.

Le programme complet de la 10e journée

Les neuf rencontres sont réparties du vendredi 6 au dimanche 8 novembre. Tous les horaires ci-dessous sont indiqués en heure française et l’ensemble des affiches est proposé sur Ligue 1+.

Date Heure Match Diffusion Vendredi 6 novembre 20h45 Toulouse – Strasbourg Ligue 1+ Samedi 7 novembre 19h00 Auxerre – Paris FC Ligue 1+ Samedi 7 novembre 21h05 PSG – Troyes Ligue 1+ Dimanche 8 novembre 15h00 Rennes – Lille Ligue 1+ Dimanche 8 novembre 17h15 Brest – Lyon Ligue 1+ Dimanche 8 novembre 17h15 Le Mans – Monaco Ligue 1+ Dimanche 8 novembre 17h15 Angers – Nice Ligue 1+ Dimanche 8 novembre 17h15 Le Havre – Lorient Ligue 1+ Dimanche 8 novembre 20h45 Lens – OM Ligue 1+

Rennes–Lille et Lens–OM, deux rendez-vous dans le haut du tableau

Le déplacement de Lille à Rennes sera particulièrement suivi par Marseille. Avant cette journée, les Lillois occupent la deuxième place avec 18 points, tandis que Rennes est cinquième avec 16 unités. L’OM, sixième avec 15 points, suit donc deux concurrents qui s’affrontent directement. Lyon et le Paris FC, tous deux à 17 points, se déplacent respectivement à Brest et à Auxerre.

Dimanche à 20h45, les joueurs de Bruno Genesio affronteront un Racing neuvième avec 13 points, soit deux de moins que Marseille. Ce duel peut donc modifier directement leur position respective au classement. Lens–OM sera la dernière rencontre du week-end, après les quatre matches simultanés de 17h15. Willy Delajod dirigera cette affiche à Bollaert-Delelis.